ഫോക്കസ് ഡെർബിയിൽ കിരീടമുയർത്തി റെഡ് സ്റ്റോം; കായികമേളക്ക് സമാപനംtext_fields
റിയാദ്: നാല് മാസം നീണ്ട കായിക ആവേശത്തിന് തിരശ്ശീലയിട്ടുകൊണ്ട് ഫോക്കസ് ഇൻറർനാഷനൽ റിയാദ് ഡിവിഷൻ സംഘടിപ്പിച്ച ‘ഫോക്കസ് ഡെർബി’ രണ്ടാം സീസണിൽ കാമ്പസ് അബ്രോഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്ത ഫോക്കസ് റെഡ് സ്റ്റോം ചാമ്പ്യന്മാരായി. ഫുട്ബാൾ, ക്രിക്കറ്റ്, ബാഡ്മിൻറൺ, ചെസ്, അത്ലറ്റിക്സ് തുടങ്ങി വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടന്ന മത്സരങ്ങളിൽ റിയാദിലെ കായികപ്രേമികൾ ആവേശത്തോടെ പങ്കുചേർന്നു. റെഡ് സ്റ്റോം, ഫോക്കസ് യുനൈറ്റഡ്, ബ്ലാക്ക് ഫാൽക്കൺ (അലൻഫക്), വൈറ്റ് ഹോഴ്സ് (കെൻസ് കോണ്ട്രാക്റ്റിങ്ങ്) എന്നിവയാണ് മത്സരിച്ച ടീമുകൾ.
മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് പുരസ്കാരങ്ങൾക്ക് ഷമീർ കൊച്ചി, റാമി സുനൈസ്, സൂരജ്, നൗഫൽ അരുകാട്ടിൽ, ശമീൽ കക്കാടൻ, ഷാഹിൽ, സുനീർ എന്നിവർ അർഹരായി.ബാഡ്മിൻറണിൽ അഹമ്മദ് സാക്കി - റാമി സുനൈസ് സഖ്യം ജേതാക്കളായി. ചെസിൽ ഷാജഹാൻ ചളവറ കിരീടം നേടി. സയ്യിദ് സുല്ലമി, ഹക്കീം തൊടികപ്പുലം, അബ്ദുൽ സലാം തൊടികപ്പുലം, ശമീൽ കക്കാടൻ എന്നിവർ മത്സരങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചു.കായികമേളയുടെ സമാപനത്തോടനുബന്ധിച്ച് എസ്.ഐ.ഐ.സി റിയാദ് പ്രബോധകൻ സയ്യിദ് സുല്ലമി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. ഡിവിഷനൽ ഡയറക്ടർ ഫഹദ് ഷിയാസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ ഓപറേഷൻ മാനേജർ റിയാസ് കൊട്ടപ്പുറം സ്വാഗതവും ഫിനാൻസ് മാനേജർ ഷഹീർ പൊന്നാനി നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register