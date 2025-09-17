Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    സൗദി വിനോദ സഞ്ചാരമേഖലയിൽ കുതിച്ചുയർന്ന് ചെങ്കടൽ പദ്ധതി

    യാംബു: സൗദിയിലെ വിനോദ സഞ്ചാര മേഖല ഇപ്പോൾ വൻ കുതിച്ചു ചാട്ടത്തിന്റെ പാതയിലാണ്. രാജ്യത്തിന്റെ ടൂറിസം മേഖലയിലെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയായ 'റെഡ് സീ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ' (ചെങ്കടൽ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം) അഭൂതപൂർവമായ പുരോഗതിക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സൗദിയുടെ സമ്പൂർണ വികസന പദ്ധതിയായ 'വിഷൻ 2030' സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ അഞ്ചു വർഷം മാത്രം ബാക്കിയുള്ള ഘട്ടത്തിൽ രാജ്യത്തിന്റെ ചെങ്കടൽ തീരങ്ങൾ അഭൂതപൂർവമായ വികസനത്തിന്റെ പുരോഗതിയിലാണ്. വരും വർഷങ്ങളിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായി ഇതിനെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലാണ് പദ്ധതികൾ നടക്കുന്നത്. ജി.ഡി.പി.യിൽ ടൂറിസം മേഖലയുടെ സംഭാവന വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും സൗദി വിഷൻ 2030 ന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളെ പിന്തുണക്കുന്നതിനുമുള്ള രാജ്യത്തിന്റെ മെഗാ പദ്ധതിക ളുടെ ഭാഗമാണിത്.


    പരിമിതമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുള്ള ഒരു പരമ്പരാഗത ടൂറിസം കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ആഡംബര സൗകര്യങ്ങൾ, നൂതന അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ പദ്ധതികൾ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സംയോജിത പദ്ധതിയായി ഈ മേഖല ഇപ്പോൾ മാറിയിരിക്കുന്നു. ആഡംബര താമസ സൗകര്യങ്ങളും പ്രാകൃത പ്രകൃതിയുടെ മഹത്വവും സംയോജിപ്പിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഭൂപടത്തിൽ ചെങ്കടൽ പദ്ധതി അടയാളപ്പെടുത്തിക്കഴിഞ്ഞു.

    പരിമിതമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുള്ള ഒരു പരമ്പരാഗത ടൂറിസം കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ആഡംബര സൗകര്യങ്ങൾ, ദ്വീപുകളിലെ ആഡംബര റിസോർട്ടുകൾ, നൂതന അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ പദ്ധതികൾ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സംയോജിത പദ്ധതിയായി ഈ മേഖല മാറിയിരിക്കുന്നു. ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം ദേശീയ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ പിന്തുണക്കുന്നതിലും സൗദിയിലെ യുവതീ യുവാക്കൾക്ക് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി, സേവനങ്ങൾ, ഗതാഗതം, വിനോദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നീ മേഖലകളിൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും പദ്ധതി വഴിവെക്കുന്നു. 2030 ഓടെ റെഡ് സീ പ്രോജക്റ്റ് 100,000 ത്തിലധികം നേരിട്ടുള്ളതും പരോക്ഷവുമായ തൊഴില വസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് സംഭാവന നൽകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

    ചെങ്കടലിനോട് ചേർന്നുള്ള ഡസൻ കണക്കിന് പ്രാകൃത ദ്വീപുകളും മനോഹരമായ തീരപ്രദേശങ്ങളും വികസിപ്പിക്കുന്നതിലാണ് പദ്ധതിയിലൂടെ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീ കരിക്കുന്നത്. പരിസ്ഥിതി സുസ്ഥിരതയിലും അപൂർവ സമുദ്ര ജീവികളുടെയും പവിഴപ്പുറ്റുകളുടെയും സംരക്ഷണത്തിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. ലോകോത്തര ഹോട്ടലുകളും ടൂറിസ്റ്റ് റിസോർട്ടുകളും കൂടാതെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് പ്രവേശനം സാധ്യമാക്കുന്ന തരത്തിൽ ആഗോള വിപണികളുമായി ഈ മേഖലയെ നേരിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ആധുനിക അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്. 2030 ഓടെ ഏകദേശം 150 ദശലക്ഷം സന്ദർശകരെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിനും ജി.ഡി.പിയിലേക്കുള്ള ടൂറിസം മേഖലയുടെ സംഭാവന 10 ശതമാനമായി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഒരു സമഗ്ര പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ് ചെങ്കടലിന്റെ വികസനം.

