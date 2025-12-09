Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 9 Dec 2025 11:16 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Dec 2025 11:16 AM IST

    ജി​ദ്ദ​യി​ൽ റെ​ഡ് സീ ​മ്യൂ​സി​യം തു​റ​ന്നു

    ആ​യി​രം പു​രാ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ​ക്കും ക​ലാ​സൃ​ഷ്​​ടി​ക​ൾ​ക്കു​മാ​യി 23 പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന ഹാ​ളു​ക​ൾ
    ജി​ദ്ദ​യി​ൽ റെ​ഡ് സീ ​മ്യൂ​സി​യം തു​റ​ന്നു
    ജി​ദ്ദ​യി​ൽ റെ​ഡ് സീ ​മ്യൂ​സി​യം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    ജി​ദ്ദ: യു​നെ​സ്കോ​യു​ടെ ലോ​ക പൈ​തൃ​ക പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ച ഹി​സ്​​റ്റോ​റി​ക് ജി​ദ്ദ​യി​ൽ റെ​ഡ് സീ ​മ്യൂ​സി​യം തു​റ​ന്നു. ച​രി​ത്ര​പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​യ ബാ​ബ് അ​ൽ​ബ​ന്ദ് കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ലാ​ണ് ചെ​ങ്ക​ട​ലി​െൻറ സ്പ​ഷ്​​ട​വും അ​ദൃ​ശ്യ​വും പ്ര​കൃ​തി​ദ​ത്ത​വു​മാ​യ പൈ​തൃ​കം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന ലോ​കോ​ത്ത​ര സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യി റെ​ഡ് സീ ​മ്യൂ​സി​യം തു​റ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​ര​യു​ടെ​യും ക​ട​ലി​െൻറ​യും സം​ഗ​മ​സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണ് ഇ​ത് സ്ഥി​തി​ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    പൈ​തൃ​ക കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ പു​ന​രു​ദ്ധാ​ര​ണ​ത്തി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​രം പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന വി​ധ​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​ത് പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. 23 പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന ഹാ​ളു​ക​ളി​ലാ​യി ഏ​ഴ് പ്ര​ധാ​ന തീ​മു​ക​ളി​ലാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന ആ​യി​ര​ത്തി​ല​ധി​കം പു​രാ​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ​യും ക​ലാ​സൃ​ഷ്​​ടി​ക​ളു​ടെ​യും സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ സാം​സ്കാ​രി​ക അ​നു​ഭ​വം റെ​ഡ് സീ ​മ്യൂ​സി​യം പ്ര​ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു. പു​രാ​ത​ന കാ​ലം മു​ത​ൽ ഇ​ന്നു​വ​രെ​യു​ള്ള ചെ​ങ്ക​ട​ൽ തീ​ര​ത്ത് സാം​സ്കാ​രി​ക​വും മ​നു​ഷ്യ​പ​ര​വു​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​െൻറ യാ​ത്ര​യെ ഈ ​പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്നു. സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, മ​ധ്യ​പൂ​ർ​വേ​ഷ്യ മേ​ഖ​ല, ലോ​കം എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രു​ടെ സ​മ​കാ​ലി​ക ക​ലാ​സൃ​ഷ്​​ടി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം നാ​വി​ഗേ​ഷ​ൻ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, കൈ​യെ​ഴു​ത്തു​പ്ര​തി​ക​ൾ, അ​പൂ​ർ​വ ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ മ​ക്ക ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഗ​വ​ർ​ണ​ർ അ​മീ​ർ സ​ഊ​ദ് ബി​ൻ മി​ശ്അ​ൽ, സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്രി​യും മ്യൂ​സി​യം അ​തോ​റി​റ്റി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ അ​മീ​ർ ബ​ദ്ർ ബി​ൻ അ​ബ്​​ദു​ല്ല, സാം​സ്കാ​രി​ക, ക​ലാ, മാ​ധ്യ​മ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള നി​ര​വ​ധി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:Saudi NewsRed SeaJeddahmuseums
