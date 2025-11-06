Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightറെഡ് സീ രാജ്യാന്തര...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 6 Nov 2025 10:00 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Nov 2025 10:00 PM IST

    റെഡ് സീ രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രോത്സവം: പുതിയ മൊബൈൽ ആപ് പുറത്തിറക്കി

    text_fields
    bookmark_border
    റെഡ് സീ രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രോത്സവം: പുതിയ മൊബൈൽ ആപ് പുറത്തിറക്കി
    cancel
    Listen to this Article

    ജിദ്ദ: റെഡ് സീ രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രോത്സവത്തി​ന്റെ അഞ്ചാം പതിപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് പുതുതായി രൂപകൽപന ചെയ്ത മൊബൈൽ ആപ് പുറത്തിറക്കി. ജിദ്ദയിലെ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ അൽ ബലദിൽ ഡിസംബറിൽ അരങ്ങേറുന്ന മേളയിലേക്ക് സന്ദർശകർക്ക് തടസ്സമില്ലാത്ത ഡിജിറ്റൽ അനുഭവം നൽകുന്നതിനാണ് ആപ് രൂപകൽപന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഉത്സവത്തി​ന്റെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഒറ്റ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ ലഭ്യമാക്കുന്ന പൂർണമായി സംയോജിപ്പിച്ച ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമാണ് പുതിയ ആപ്. ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിന് പോകുന്നവർക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത കൂട്ടാളിയായി ആപ് വർത്തിക്കും.

    ചലച്ചിത്രങ്ങളുടെ പൂർണ വിവരങ്ങൾ, പ്രദർശന ഷെഡ്യൂളുകൾ, സിനിമകളുടെ സംക്ഷിപ്ത വിവരങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ മുഴുവൻ സിനിമകളുടെ വിവരങ്ങളും ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ആപ്പിലൂടെ അറിയാൻ കഴിയും. പാനൽ ചർച്ചകൾ, മാസ്​റ്റർ ക്ലാസുകൾ, പ്രത്യേക ഇവൻറുകൾ എന്നിവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ബ്രൗസ് ചെയ്യാനും ആപ് അവസരം നൽകുന്നു. സിനിമകൾക്കും മറ്റ് പരിപാടികൾക്കുമുള്ള ടിക്കറ്റുകൾ എളുപ്പത്തിൽ റിസർവ് ചെയ്യാനും വാങ്ങാനും ആപ് വഴി കഴിയും.

    ഇൻട്രാക്ടീവ് മാപ്പുകൾ വഴി ചലച്ചിത്രോത്സവം നടക്കുന്ന വേദികൾ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താനും നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാനും സഹായിക്കും. ആപ്പിൾ ആപ് സ്​റ്റോറിലും ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്​റ്റോറിലും പുതിയ ആപ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ലഭ്യമാണ്. ഡിസംബർ നാല് മുതൽ 13 വരെയാണ് റെഡ് സീ രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രോത്സവത്തി​ന്റെ അഞ്ചാം പതിപ്പ് ജിദ്ദയിലെ അൽബലദിൽ അരങ്ങേറുന്നത്​.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Saudi NewsRed Sea International Film Festivalnew appoinmentAl Balad
    News Summary - Red Sea International Film Festival: New mobile app launched
    Similar News
    Next Story
    X