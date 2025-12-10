Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightറെഡ് സീ അന്താരാഷ്ട്ര...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 10 Dec 2025 9:22 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Dec 2025 9:22 PM IST

    റെഡ് സീ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രോത്സവം; ബോളിവുഡ് താരം സൽമാൻ ഖാൻ നാളെ അതിഥിയായെത്തും

    text_fields
    bookmark_border
    വൈകിട്ട് മൂന്നരക്ക് താരം ആരാധകരുമായി സംവദിക്കും.
    റെഡ് സീ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രോത്സവം; ബോളിവുഡ് താരം സൽമാൻ ഖാൻ നാളെ അതിഥിയായെത്തും
    cancel
    Listen to this Article

    ജിദ്ദ: റെഡ് സീ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിന് ആവേശം പകർന്ന് ബോളിവുഡ് സൂപ്പർ താരം സൽമാൻ ഖാൻ അതിഥിയായി എത്തുന്നു. ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ 'ഭായ് ജാൻ' എന്നറിയപ്പെടുന്ന സൽമാൻ ഖാൻ നാളെ (വ്യാഴം) ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3:30 ന് ആരാധകരുമായി സംവദിക്കുന്ന 'ഇൻ കൺവെർസേഷൻ' സെഷനിൽ പങ്കെടുക്കും.

    ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിന്റെ ഈ വർഷത്തെ താരസാന്നിധ്യങ്ങളിൽ പ്രധാനിയാണ് സൽമാൻ ഖാൻ. ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ പ്രമുഖരായ വ്യക്തികളെ എത്തിച്ച് ചലച്ചിത്രോത്സവം ശ്രദ്ധ നേടുന്നതിനിടെയാണ്, ഇന്ന് ബോളിവുഡ് താരം ആലിയ ഭട്ട് ആരാധകരുമായി സംവദിച്ചതിന് പിന്നാലെ സൽമാൻ ഖാന്റെ ഊഴം. നേരത്തെ ബോളിവുഡ് നടി രേഖയെയും ഫെസ്റ്റിവലിൽ പ്രത്യേകം ആദരിച്ചിരുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Salman KhanBollywood StarGuestgulfnewsRed Sea International Film Festival
    News Summary - Red Sea International Film Festival: Bollywood star Salman Khan to be the guest of honor tomorrow
    Similar News
    Next Story
    X