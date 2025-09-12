Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightചെ​ങ്ക​ട​ൽ ജൈ​വ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 12 Sept 2025 10:29 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Sept 2025 10:29 AM IST

    ചെ​ങ്ക​ട​ൽ ജൈ​വ വൈ​വി​ധ്യ നി​രീ​ക്ഷ​ണം; പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ചെ​ങ്ക​ട​ലി​ലെ സീ​സ​ണ​ൽ പ​വി​ഴ​പു​റ്റു​ക​ളു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണം മു​ഖ്യ​ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് നാ​ഷ​ന​ൽ സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ വൈ​ൽ​ഡ്‌​ലൈ​ഫ് ക​ൺ​സ​ർ​വേ​ഷ​ൻ
    red sea
    cancel
    camera_alt

    ചെ​ങ്ക​ട​ൽ ജൈ​വ വൈ​വി​ധ്യ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    യാം​ബു: ചെ​ങ്ക​ട​ലി​ലെ ജൈ​വ വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​വും വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല​ത്തെ ചെ​ങ്ക​ട​ൽ സീ​സ​ണ​ൽ പ​വി​ഴ​പ്പു​റ്റു​ക​ളു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും ല​ക്ഷ്യം വെ​ച്ച് ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​യ ചെ​ങ്ക​ട​ൽ ജൈ​വ വൈ​വി​ധ്യ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചു. നാ​ഷ​ന​ൽ സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ വൈ​ൽ​ഡ്‌​ലൈ​ഫ് ക​ൺ​സ​ർ​വേ​ഷ​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ ത്തി​ലാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഭൗ​തി​ക​വും രാ​സ​പ​ര​വു​മാ​യ ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ മൂ​ല​മു​ണ്ടാ​കു​ന്ന മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ​വി​ഴ​പ്പു​റ്റു​ക​ളു​ടെ ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ​ക്ക നു​കൂ​ല​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യം ഉ​ണ്ടാ​ക്കാ​നും കൂ​ടി പ​ദ്ധ​തി ല​ക്ഷ്യം വെ​ക്കു​ന്ന​താ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. പ​വി​ഴ​പ്പു​റ്റു​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണം നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നും അ​വ​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും വി​കാ​സം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ശാ​സ്ത്രീ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​പാ​ടി യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ക്കും. ഇ​തി​നാ​യി 'റി​മോ​ട്ട് സെ​ൻ​സിം​ഗ്' പോ​ലു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ ശാ​സ്ത്രീ​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ളെ​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    താ​പ​നി​ല, ല​വ​ണാം​ശം, ക്ലോ​റോ​ഫി​ൽ സാ​ന്ദ്ര​ത തു​ട​ങ്ങി​യ ഭൗ​തി​ക​വും രാ​സ​പ​ര​വു​മാ​യ ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ മൂ​ല​മു​ണ്ടാ​കു​ന്ന മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം പ​വി​ഴ​പ്പു​റ്റു​ക ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യ​ത്തി​ന്റെ നി​ല​യും ആ​രോ​ഗ്യ​വും വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​തി​ലും ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട​പ​രി​പാ​ടി ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കും. മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ൾ, ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന വ​ല​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ മ​നു​ഷ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ൾ സ​ർ​വേ ചെ​യ്യു​ക​യും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും വി​ല​യി​രു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യും. മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും മ​റ്റു ജീ​വി​ക​ളു​ടെ​യും സ​മൃ​ദ്ധി​യെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ സ​ർ​വേ​ക​ൾ ന​ട​ത്താ​നും പ​ദ്ധ​തി ല​ക്ഷ്യം വെ​ക്കു​ന്നു. പ​വി​ഴ​പ്പു​റ്റു​ക​ളു​ടെ ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യം നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ആ​ധു​നി​ക ദേ​ശീ​യ 'ഡാ​റ്റാ​ബേ​സ്' നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഈ ​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ സം​ഭാ​വ​ന ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്നു.

    പ്ര​കൃ​തി വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നും പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക സ​ന്തു​ലി​താ​വ​സ്ഥ കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യെ ജൈ​വ വൈ​വി​ധ്യ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​പ​ദ്ധ​തി പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. സ​മു​ദ്ര, തീ​ര​ദേ​ശ പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് വി​ഷ​ൻ 2030 ന്റെ ​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പെ​ട്ട കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നും പ​രി​പാ​ടി വ​ഴി സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ടു​ന്നു. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വേ​ദി​ക​ളി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തെ ചെ​ങ്ക​ട​ലി​ന്റെ വൈ​വി​ധ്യം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കാ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ വൈ​ൽ​ഡ്‌ ലൈ​ഫ് ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റി​ന്റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യെ പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsbiodiversityRed SeamonitoringSaudi Arabia News
    News Summary - Red Sea biodiversity monitoring; Second phase of the project begins
    Similar News
    Next Story
    X