Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightരി​സാ​ല​ത്തു​ൽ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 6 Dec 2025 9:16 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Dec 2025 9:16 AM IST

    രി​സാ​ല​ത്തു​ൽ ഇ​സ്‌​ലാം മ​ദ്റ​സ ഫെ​സ്​​റ്റ്​ 2025ൽ ​റെ​ഡ് ഹൗ​സി​ന് കി​രീ​ടം

    text_fields
    bookmark_border
    രി​സാ​ല​ത്തു​ൽ ഇ​സ്‌​ലാം മ​ദ്റ​സ ഫെ​സ്​​റ്റ്​ 2025ൽ ​റെ​ഡ് ഹൗ​സി​ന് കി​രീ​ടം
    cancel
    camera_alt

    റി​യാ​ദി​ൽ ന​ട​ന്ന രി​സാ​ല​ത്തു​ൽ ഇ​സ്‌​ലാം മ​ദ്റ​സ ഫെ​സ്​​റ്റി​ൽ​നി​ന്ന്​

    റി​യാ​ദ്: രി​സാ​ല​ത്തു​ൽ ഇ​സ്‌​ലാം മ​ദ്റ​സ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ക​ലാ​വാ​സ​ന​ക​ൾ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മ​ദ്റ​സ ഫെ​സ്​​റ്റ്​ 2025 റി​യാ​ദി​ലെ ദ​ഹ​ബി​യ വി​ശ്ര​മ​കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു.

    അ​റി​വും ആ​ത്മീ​യ​ത​യും കോ​ർ​ത്തി​ണ​ക്കി​യ മ​ത്സ​ര​വേ​ദി​യാ​യി മാ​റി​യ ഫെ​സ്​​റ്റ്, മ​ദ്റ​സ പ​ഠ​ന​ത്തി​നോ​ടൊ​പ്പ​മു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക ക​ഴി​വു​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​സ​രം ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു. 195 ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളും 158 പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 350-ൽ ​അ​ധി​കം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ര​ജി​സ്​​റ്റ​ർ ചെ​യ്ത് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    സ​ബ് ജൂ​നി​യ​ർ, ജൂ​നി​യ​ർ, സീ​നി​യ​ർ എ​ന്നീ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ ബോ​യ്‌​സ്, ഗേ​ൾ​സ് കാ​റ്റ​ഗ​റി​ക​ളി​ലാ​യാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്ന​ത്. ഖി​റാ​അ​ത്ത്, ഹി​ഫ്ള്, ബു​ർ​ദ ആ​ലാ​പ​നം തു​ട​ങ്ങി​യ ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പു​റ​മേ, മ​ല​യാ​ള പ്ര​സം​ഗം, ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് പ്ര​സം​ഗം, ക​ഥ പ​റ​യ​ൽ, ക​വി​ത പാ​രാ​യ​ണം, വാ​യ​ന തു​ട​ങ്ങി​യ സാ​ഹി​ത്യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. ക​ള​റി​ങ്, സം​ഘ​ഗാ​നം, മ​ല​യാ​ള ഗാ​നം, അ​റ​ബി ഗാ​നം, പ്രാ​ർ​ഥ​ന ഗീ​തം, അ​റ​ബി മ​ല​യാ​ളം കൈ​യെ​ഴു​ത്ത് തു​ട​ങ്ങി​യ ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ബ​ഹു​മു​ഖ പ്ര​തി​ഭ തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന​വ​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഓ​രോ ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച മി​ക​വ് മ​ദ്റ​സ​യു​ടെ പ​രി​ശീ​ല​ന നി​ല​വാ​രം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു. റെ​ഡ്, യെ​ല്ലോ, ഗ്രീ​ൻ, ബ്ലൂ ​എ​ന്നീ നാ​ല് ഹൗ​സു​ക​ൾ ത​മ്മി​ലാ​യി​രു​ന്നു മ​ത്സ​രം. 200 പോ​യ​ൻ​റ്​ നേ​ടി റെ​ഡ് ഹൗ​സ് ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷിപ് ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. 145 പോ​യ​ൻ​റ് നേ​ടി യെ​ല്ലോ ഹൗ​സ് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തും 125 പോ​യ​ൻ​റ് നേ​ടി ഗ്രീ​ൻ ഹൗ​സ് മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തും എ​ത്തി.

    പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ലെ പ​രി​മി​തി​ക​ളെ അ​തി​ജ​യി​ക്കാ​ൻ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ക​രു​ത്തു പ​ക​രു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു മ​ദ്റ​സ ഫെ​സ്​​റ്റ്​ എ​ന്ന് നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​ബ്​​ദു​ൽ സ​ലാം വ​ട​ക​ര, ഷൗ​ക്ക​ത്ത് സ​അ​ദി, അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ സ​ഖാ​ഫി, സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ കു​നി​യ​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ഫെ​സ്റ്റി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - Red House crowned winner of Risalatul Islam Madrasa Fest 2025
    Similar News
    Next Story
    X