    date_range 25 April 2026 7:27 AM IST
    date_range 25 April 2026 7:27 AM IST

    ന​ഗ​ര ബ​സ് സ​ർ​വീ​സു​ക​ളി​ൽ റെ​ക്കോ​ർ​ഡ് മു​ന്നേ​റ്റം;മൂന്ന് മാസത്തിനിടെ മൂന്ന്​ കോടിയിലധികം യാത്രക്കാർ

    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ലെ പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ സ്വീ​കാ​ര്യ​മാ​കു​ന്നു. 2026ന്റെ ​ആ​ദ്യ പാ​ദ​ത്തി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തെ ന​ഗ​ര ബ​സ് സ​ർ​വീ​സു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം മൂ​ന്ന്​ കോ​ടി പി​ന്നി​ട്ട​താ​യി ജ​ന​റ​ൽ അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ ട്രാ​ൻ​സ്പോ​ർ​ട്ട് (ടി.​ജി.​എ) അ​റി​യി​ച്ചു. പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യ ഈ ​വ​ർ​ധ​ന​വ് രാ​ജ്യ​ത്തെ ട്രാ​ൻ​സ്പോ​ർ​ട്ട് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വ​ലി​യ മാ​റ്റ​ത്തെ​യാ​ണ് സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ രാ​ജ്യ​ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ റി​യാ​ദാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും മു​ന്നി​ലു​ള്ള​ത്. ജ​നു​വ​രി മു​ത​ൽ മാ​ർ​ച്ച് വ​രെ​യു​ള്ള കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ 19.55 ദ​ശ​ല​ക്ഷം പേ​രാ​ണ് റി​യാ​ദി​ൽ ബ​സ് യാ​ത്ര ന​ട​ത്തി​യ​ത്. വി​ശു​ദ്ധ ന​ഗ​ര​മാ​യ മ​ക്ക​യി​ൽ 48.7 ല​ക്ഷം പേ​രും മ​ദീ​ന​യി​ൽ 34 ല​ക്ഷം പേ​രും ബ​സ് സ​ർ​വീ​സു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ജി​ദ്ദ​യി​ൽ 12.5 ല​ക്ഷം യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ​യും കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ ദ​മ്മാം, ഖ​ത്തീ​ഫ് മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സം​യു​ക്ത​മാ​യി 8.4 ല​ക്ഷം യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ​യു​മാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    രാ​ജ്യ​ത്തെ മ​റ്റ് പ്ര​ധാ​ന ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും ബ​സ് സ​ർ​വീ​സു​ക​ൾ​ക്ക് മി​ക​ച്ച പ്ര​തി​ക​ര​ണ​മാ​ണ് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഖ​സീം പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ൽ 2,59,000 പേ​രും ത്വാ​ഇ​ഫി​ൽ 1,80,000 പേ​രും അ​ൽ അ​ഹ്സ​യി​ൽ 1,34,000 പേ​രും ന​ഗ​ര ബ​സു​ക​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ചു. ഇ​തി​നു​പു​റ​മെ ജി​സാ​നി​ൽ 1,18,000 യാ​ത്ര​ക്കാ​രും ത​ബൂ​ക്കി​ൽ 52,000 യാ​ത്ര​ക്കാ​രും മൂ​ന്ന് മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഗ​താ​ഗ​ത ശൃം​ഖ​ല​യു​ടെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും കൂ​ടു​ത​ൽ ജ​ന​വാ​സ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് സേ​വ​നം വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ജ​ന​റ​ൽ അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ ട്രാ​ൻ​സ്പോ​ർ​ട്ട് ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ജ​യ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. മി​ക​ച്ച യാ​ത്രാ​സൗ​ക​ര്യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ജീ​വി​ത​നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ക എ​ന്ന​തും ‘നാ​ഷ​ന​ൽ ട്രാ​ൻ​സ്പോ​ർ​ട്ട് ആ​ൻ​ഡ് ലോ​ജി​സ്​​റ്റി​ക് സ്ട്രാ​റ്റ​ജി’​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കു​ക എ​ന്ന​തും ഈ ​വി​പു​ലീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു.

    News Summary - Record increase in city bus services; more than three crore passengers in three months
    Similar News
