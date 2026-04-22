    Saudi Arabia
    date_range 22 April 2026 8:52 AM IST
    date_range 22 April 2026 8:52 AM IST

    എ​ണ്ണ​യി​ത​ര ക​യ​റ്റു​മ​തി​യി​ൽ റെ​ക്കോ​ഡ് നേ​ട്ടം; ജി-20 ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​മ​ത്

    യാം​ബു: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വൈ​വി​ധ്യ​വ​ത്ക​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് ക​രു​ത്തു​പ​ക​ർ​ന്ന് എ​ണ്ണ​യി​ത​ര ക​യ​റ്റു​മ​തി​യി​ൽ രാ​ജ്യം വ​ൻ കു​തി​ച്ചു​ചാ​ട്ടം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. 2025ൽ 624,00 ​കോ​ടി റി​യാ​ലി​െൻറ റെ​ക്കോ​ഡ് നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ച്ച​തോ​ടെ മു​ൻ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് 15 ശ​ത​മാ​നം വ​ള​ർ​ച്ച​യാ​ണ് അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. 2024ൽ 543,00 ​കോ​ടി റി​യാ​ലാ​യി​രു​ന്നു വാ​ർ​ഷി​ക ക​യ​റ്റു​മ​തി. രാ​ജ്യ​ത്തി​െൻറ മൊ​ത്തം ക​യ​റ്റു​മ​തി വി​ഹി​ത​ത്തി​ൽ എ​ണ്ണ​യി​ത​ര മേ​ഖ​ല​യു​ടെ പ​ങ്ക് 39 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് 44 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്ന​ത് വ​ലി​യ നേ​ട്ട​മാ​യി വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ ആ​ഗോ​ള ഡേ​റ്റ പ്ര​കാ​രം വ​ള​ർ​ച്ച​നി​ര​ക്കി​െൻറ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ജി-20 ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ. സ​മീ​പ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തി​െൻറ എ​ണ്ണ​യി​ത​ര ക​യ​റ്റു​മ​തി സ്ഥി​ര​മാ​യ വ​ള​ർ​ച്ച​യാ​ണ് കാ​ഴ്ച​വെ​ക്കു​ന്ന​ത്. 2021ൽ 325,00 ​കോ​ടി റി​യാ​ലാ​യി​രു​ന്ന ക​യ​റ്റു​മ​തി മൂ​ല്യം 2022ൽ 468,00 ​കോ​ടി​യി​ലേ​ക്കും 2023ൽ 477,00 ​കോ​ടി​യി​ലേ​ക്കും ഉ​യ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു. ഈ ​മു​ന്നേ​റ്റം 2024ൽ 543,00 ​കോ​ടി​യി​ലും 2025ൽ 624,00 ​കോ​ടി​യി​ലും എ​ത്തി​യ​ത് രാ​ജ്യ​ത്തി​െൻറ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ന​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ജ​യ​മാ​യാ​ണ് ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തേ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ പെ​ട്രോ​കെ​മി​ക്ക​ൽ ഇ​ത​ര ക​യ​റ്റു​മ​തി മൂ​ല്യം 58,00 കോ​ടി റി​യാ​ലി​ൽ നി​ന്ന് 78,00 കോ​ടി റി​യാ​ലാ​യി ഗ​ണ്യ​മാ​യി വ​ർ​ധി​ച്ചു. മൊ​ത്തം എ​ണ്ണ​യി​ത​ര വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ വി​ഹി​തം 25 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് 35 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യും ഉ​യ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്.

    യ​ന്ത്ര​സാ​മ​ഗ്രി​ക​ൾ, മെ​ക്കാ​നി​ക്ക​ൽ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക​ൽ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ക​യ​റ്റു​മ​തി​യി​ലാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും വ​ലി​യ മു​ന്നേ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​യ​ത്. ഇ​വ​യു​ടെ ക​യ​റ്റു​മ​തി മൂ​ല്യം 430 കോ​ടി റി​യാ​ലി​ൽ​നി​ന്ന് 750 കോ​ടി റി​യാ​ലാ​യി വ​ർ​ധി​ച്ചു. കൂ​ടാ​തെ വ​ളം ക​യ​റ്റു​മ​തി 69 ല​ക്ഷം ട​ണ്ണി​ൽ​നി​ന്ന് 1.8 കോ​ടി ട​ണ്ണാ​യും ഉ​യ​ർ​ന്നു. 2025-ലെ ​മൊ​ത്തം സേ​വ​ന ക​യ​റ്റു​മ​തി​യു​ടെ 77 ശ​ത​മാ​ന​വും യാ​ത്രാ-​ഗ​താ​ഗ​ത മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യി​രു​ന്നു. പു​ന​ർ ക​യ​റ്റു​മ​തി മേ​ഖ​ല​യും ത്വ​രി​ത​ഗ​തി​യി​ലു​ള്ള വ​ള​ർ​ച്ച രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. 2024-ലെ 91,00 ​കോ​ടി റി​യാ​ലു​മാ​യി താ​ര​ത​മ്യം ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ 2025ൽ 139,00 ​കോ​ടി റി​യാ​ലി​ലെ​ത്തി 53 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​െൻറ വാ​ർ​ഷി​ക വ​ർ​ധ​ന​വാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്. യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പു​ന​ർ ക​യ​റ്റു​മ​തി​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യ വ​ർ​ധ​ന​യാ​ണ് ഈ ​നേ​ട്ട​ത്തി​ന് പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണ​മാ​യ​ത്. ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ മൂ​ല്യം 2021-ലെ 11,00 ​കോ​ടി റി​യാ​ലി​ൽ നി​ന്ന് 2025-ൽ 74,00 ​കോ​ടി റി​യാ​ലാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്ന​ത് രാ​ജ്യ​ത്തി​െൻറ വ്യാ​പാ​ര ഭൂ​പ​ട​ത്തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു.

    TAGS:yambuG-20Oil ExportsRIYAD
    News Summary - Record achievement in oil exports; first among G-20 countries
