Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightവേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 21 April 2026 10:26 AM IST
    Updated On
    date_range 21 April 2026 10:26 AM IST

    വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ​ക്ക് റി​യാ​ദി​ൽ സ്വീ​ക​ര​ണം

    text_fields
    bookmark_border
    ഈ​സ്​​റ്റ​ർ-​വി​ഷു ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    cancel

    റി​യാ​ദ്: വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ റി​യാ​ദ് കൗ​ൺ​സി​ലി​ൽ നി​ന്നും സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ഗ്ലോ​ബ​ൽ, മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്​​റ്റ്, നാ​ഷ​ന​ൽ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി. റി​യാ​ദ് കൗ​ൺ​സി​ലി​െൻറ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഈ​സ്​​റ്റ​ർ-​വി​ഷു ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളും ന​ട​ന്നു. റി​യാ​ദ് കൗ​ൺ​സി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ബി​ൻ​യാ​മി​ൻ ബി​ൽ​റു അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച ച​ട​ങ്ങ് ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​എ​ഫ് മു​ൻ ഗ്ലോ​ബ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നൗ​ഷാ​ദ് ആ​ലു​വ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി റി​യാ​സ് വ​ണ്ടൂ​ർ ആ​മു​ഖ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    ജോ​യി​ൻ​റ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സൗ​മ്യ തോ​മ​സ് ഈ​സ്​​റ്റ​ർ സ​ന്ദേ​ശ​വും, ഇ​വ​ൻ​റ്​ ഫോ​റം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ സ​ബ്രി​ൻ ഷം​നാ​സ് വി​ഷു സ​ന്ദേ​ശ​വും കൈ​മാ​റി. ഗ്ലോ​ബ​ൽ കാ​ബി​ന​റ്റ് ബോ​ർ​ഡ് ഓ​ഫ് ഡ​യ​റ​ക്ടേ​ഴ്സ് അം​ഗ​മാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ശി​ഹാ​ബ് കോ​ട്ടു​കാ​ട്, ഗ്ലോ​ബ​ൽ ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം ഷം​നാ​സ് അ​യ്യൂ​ബ്, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് കൗ​ൺ​സി​ൽ ഫോ​റം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഡൊ​മി​നി​ക് സാ​വി​യോ, വ​ല്ലി ജോ​സ് എ​ന്നി​വ​രെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്​​റ്റ്​ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ക​ബീ​ർ പ​ട്ടാ​മ്പി, മ​ല​യാ​ളം ഫോ​റം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ അ​ൻ​സാ​ർ വ​ർ​ക്ക​ല, സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ നി​സാ​ർ പ​ള്ളി​ക്ക​ശ്ശേ​രി, ജോ​യി​ൻ​റ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഞ്ജു സു​നി​ൽ, നി​ർ​വാ​ഹ​ക സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ബി​ജു സ്ക​റി​യ, സ​ലീ​ന ജ​യിം​സ്, മി​നു​ജ മു​ഹ​മ്മ​ദ് എ​ന്നി​വ​രും ആ​ദ​ര​വ് ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട നേ​താ​ക്ക​ളെ കൗ​ൺ​സി​ൽ ഫോ​റം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രും അം​ഗ​ങ്ങ​ളും ചേ​ർ​ന്ന് പൊ​ന്നാ​ട​യ​ണി​യി​ച്ചു. ഉ​മ​റ​ലി അ​ക്ബ​ർ അ​വ​താ​ര​ക​നാ​യ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ത​ങ്ക​ച്ച​ൻ ന​യി​ച്ച സം​ഗീ​ത നി​ശ​യും വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    ജോ​യി​ൻ​റ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​നീ​ഷ് ന​സീ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ സ​നു മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ബ​ഷീ​ർ ക​രോ​ളം, ഷം​നാ​ദ് കു​ള​ത്തു​പ്പു​ഴ, സി.​എ​സ്. ബി​നു, ജോ​സ് ആ​ൻ​റ​ണി ത​റ​യി​ൽ, അ​ജ​യ് രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ, ഹ​മാ​നി റ​ഹ്​​മാ​ൻ, സി​ബി​ൻ കെ. ​ജോ​ൺ, ഷാ​ഹി​ന തി​യ്യാ​ട്ടി​ൽ, അ​ൻ​സാ​ർ കൊ​ടു​വ​ള്ളി, റി​സ്​​വാ​ൻ പ​ട്ടാ​മ്പി, സ​ലാം പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ, ആ​സി​ഫ് ആ​ല​ത്തൂ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:malayaliRiyadhFedaration
    News Summary - Reception held in Riyadh for World Malayalee Federation officials
    Similar News
    Next Story
    X