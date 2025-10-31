Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 31 Oct 2025 10:05 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Oct 2025 10:05 AM IST

    മ​രു​ന്നു​ക​ളു​മാ​യെ​ത്തു​ന്ന യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ പ്ര​വേ​ശ​നം വ്യ​വ​സ്ഥാ​പി​ത​മാ​ക്കാ​ൻ ‘റാ​സി​ദ്’ സ്മാ​ർ​ട്ട് സേ​വ​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചു

    നി​യ​ന്ത്രി​ത മ​രു​ന്നു​ക​ളു​ടെ നി​രീ​ക്ഷ​ണം സു​ഗ​മ​മാ​ക്ക​ലാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം,Rashid’, smart, service, launched, to streamline entry of travelers carrying, medicines,,
    മ​രു​ന്നു​ക​ളു​മാ​യെ​ത്തു​ന്ന യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ പ്ര​വേ​ശ​നം വ്യ​വ​സ്ഥാ​പി​ത​മാ​ക്കാ​ൻ ‘റാ​സി​ദ്’ സ്മാ​ർ​ട്ട് സേ​വ​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചു
    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി​യി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ കൂ​ടെ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന മ​രു​ന്നു​ക​ളു​ടെ പ്ര​വേ​ശ​നം വ്യ​വ​സ്ഥാ​പി​ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും കൃ​ത്രി​മ​ബു​ദ്ധി സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന ‘റാ​സി​ദ്’ സേ​വ​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. സേ​വ​ന​ത്തി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം റി​യാ​ദി​ൽ ന​ട​ന്ന ഗ്ലോ​ബ​ൽ ഹെ​ൽ​ത്ത് ഫോ​റ​ത്തി​ൽ സൗ​ദി ഫു​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ്ര​ഗ് അ​തോ​റി​റ്റി സി.​ഇ.​ഒ ഡോ. ​ഹി​ഷാം അ​ൽ​ജ​ദ്ഇ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് സ​ജീ​വ​വും ഡാ​റ്റാ​ധി​ഷ്ഠി​ത​വു​മാ​യ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഗു​ണ​പ​ര​മാ​യ മാ​റ്റം കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​തി​നാ​യു​ള്ള ഈ ​സേ​വ​നം അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ എ.​ഐ ലാ​ബാ​യ ‘സെ​യി​ലി’​ൽ സൗ​ദി പൗ​ര​ന്മാ​രാ​ണ് വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​ത്.

    യാ​ത്ര​ക്കാ​രി​ൽ​നി​ന്ന് നി​യ​ന്ത്രി​ത മ​രു​ന്നു​ക​ൾ നി​രീ​ക്ഷി​ക്ക​ൽ, മ​ന്ദ​ഗ​തി​യി​ലു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ, ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം ഭാ​ഷ​ക​ളി​ലാ​യി മ​രു​ന്നു​ക​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ, ചി​ല കൈ​യെ​ഴു​ത്ത് കു​റി​പ്പ​ടി​ക​ൾ വാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ലെ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ട് തു​ട​ങ്ങി​യ മു​ൻ​കാ​ല വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ മ​റി​ക​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നും രാ​ജ്യ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ അ​നു​ഭ​വം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലും ഈ ​സേ​വ​നം ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു.

    നി​യ​ന്ത്രി​ത മ​രു​ന്നി​ന്റെ ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളും രോ​ഗി​യു​ടെ അ​വ​സ്ഥ​യും (മെ​ഡി​ക്ക​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് വ​ഴി) അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​നു​വ​ദ​നീ​യ​മാ​യ അ​ള​വ് (കു​റി​പ്പ​ടി വ​ഴി) ത​മ്മി​ലു​ള്ള പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ പ്ര​ക്രി​യ ഓ​ട്ടോ​മേ​റ്റ് ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​ണ് ‘റാ​സി​ദ്’ സേ​വ​നം.

    50ൽ ​അ​ധി​കം വ്യ​ത്യ​സ്ത ഭാ​ഷ​ക​ളു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ കൃ​ത്യ​മാ​യും ഉ​യ​ർ​ന്ന വേ​ഗ​ത​യി​ലും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന​താ​ണി​ത്. കൃ​ത്രി​മ​ബു​ദ്ധി​യെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള സാ​ങ്കേ​തി​ക പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ഒ​രു വേ​ദി​യാ​യി ക​ഴി​ഞ്ഞ ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ൽ അ​തോ​റി​റ്റി ആ​രം​ഭി​ച്ച ‘സെ​യി​ൽ’ കൃ​ത്രി​മ​ബു​ദ്ധി ലാ​ബി​ന്റെ ഔ​ട്ട്‌​പു​ട്ടു​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ് ‘റാ​സി​ദ്’ സേ​വ​നം.

