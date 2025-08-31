Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightപ്ര​കൃ​തി സം​ര​ക്ഷി​ത...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 31 Aug 2025 9:00 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2025 9:00 AM IST

    പ്ര​കൃ​തി സം​ര​ക്ഷി​ത പ്ര​ദേ​ശ​മാ​യ റോ​യ​ൽ റി​സ​ർ​വി​ൽ അ​പൂ​ർ​വ ദേ​ശാ​ട​ന പ​ക്ഷി

    text_fields
    bookmark_border
    പെ​ക്ട​റ​ൽ സാ​ൻ​ഡ്പൈ​പ്പ​ർ എ​ന്ന അ​പൂ​ർ​വ പ​ക്ഷി​യെ​യാ​ണ് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്
    പ്ര​കൃ​തി സം​ര​ക്ഷി​ത പ്ര​ദേ​ശ​മാ​യ റോ​യ​ൽ റി​സ​ർ​വി​ൽ അ​പൂ​ർ​വ ദേ​ശാ​ട​ന പ​ക്ഷി
    cancel
    camera_alt

    കിങ് അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് റോ​യ​ൽ റി​സ​ർ​വ് വ​ന​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ പെ​ക്ട​റ​ൽ

    സാ​ൻ​ഡ്പൈ​പ്പ​ർ എ​ന്ന അ​പൂ​ർ​വ പ​ക്ഷി

    യാം​ബു: സൗ​ദി​യു​ടെ വ​ട​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​കൃ​തി സം​ര​ക്ഷി​ത പ്ര​ദേ​ശ​മാ​യ കി​ങ് അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് റോ​യ​ൽ റി​സ​ർ​വ് വ​ന​ത്തി​ൽ ലോ​ക​ത്ത് ത​ന്നെ അ​പൂ​ർ​വ​മാ​യി കാ​ണാ​റു​ള്ള ദേ​ശാ​ട​ന​പ​ക്ഷി​യെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. അ​പൂ​ർ​വ ജ​ല​പ​ക്ഷി​യാ​യി അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന പെ​ക്ട​റ​ൽ സാ​ൻ​ഡ്പൈ​പ്പ​റി​നെ (കാ​ലി​ഡ്രി​സ് മെ​ല​നോ​ട്ടോ​സ്) ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ക​ണ്ട​താ​യി കിംങ് അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് റോ​യ​ൽ റി​സ​ർ​വ് ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് അ​തോ​റി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ദേ​ശാ​ട​ന പ​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന സം​ഘം കി​ങ് അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് റോ​യ​ൽ റി​സ​ർ​വ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​ഠ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് പു​തി​യ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ. ദേ​ശാ​ട​ന പ​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ പ​ഠ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കി​നെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ​ക്ഷി​യു​ടെ രേ​ഖ​ക​ൾ ആ​ണ് അ​തോ​റി​റ്റി പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട​ത്. രാ​ജ്യ​ത്തെ റി​സ​ർ​വി​നു​ള്ളി​ൽ പെ​ക്ട​റ​ൽ സാ​ൻ​ഡ്പൈ​പ്പ​റി​നെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത് ആ​ദ്യ​ത്തെ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച റെ​ക്കോ​ഡാ​ണെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഉ​പ​ദ്വീ​പി​ലെ അ​പൂ​ർ​വ ദേ​ശാ​ട​ന പ​ക്ഷി​ക​ളി​ൽ പെ​ട്ട ഒ​രു ഇ​ന​മാ​യി പെ​ക്ട​റ​ൽ സാ​ൻ​ഡ്പൈ​പ്പ​റി​നെ ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്നു. കാ​ന​ഡ​യി​ലെ​യും അ​ലാ​സ്ക​യി​ലെ​യും ആ​ർ​ട്ടി​ക് ടു​ണ്ട്ര പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ഇ​വ പ്ര​ജ​ന​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. സൈ​ബീ​രി​യ​യി​ലും തെ​ക്കേ അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ തെ​ക്കേ അ​റ്റ​ത്തും ശൈ​ത്യ​കാ​ല​ത്താ​ണ് ഇ​വ​റ്റ​ക​ളെ സാ​ധാ​ര​ണ കാ​ണാ​റു​ള്ള​ത്. ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം ഭൂ​ഖ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി വ്യാ​പി​ച്ചു​കി​ട​ക്കു​ന്ന കു​ടി​യേ​റ്റ പാ​ത​ക​ളി​ലൂ​ടെ ഇ​വ സ​ഞ്ചാ​രം ന​ട​ത്താ​റു​ണ്ട്. ചെ​റി​യ ക്ര​സ്റ്റേ​ഷ്യ​നു​ക​ൾ, ജ​ല അ​ക​ശേ​രു​ക്ക​ൾ, പ്രാ​ണി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഈ ​പ​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ മു​ഖ്യ​ആ​ഹാ​രം. ദേ​ശാ​ട​ന പ​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ ആ​ഗോ​ള ച​ല​നം ട്രാ​ക്ക് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ൽ സൗ​ദി റി​സ​ർ​വു​ക​ളു​ടെ ശാ​സ്ത്രീ​യ​വും പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക​വു​മാ​യ മൂ​ല്യം ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ ഇ​തി​ന​കം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. രാ​ജ്യ​ത്ത് ഈ ​പ​ക്ഷി​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത് ഒ​രു അ​സാ​ധാ​ര​ണ സം​ഭ​വ​മാ​ണെ​ന്ന് യു.​എ​സ് പ​ത്ര​മാ​യ 'ഹെ​റാ​ൾ​ഡ് ലീ​ഡ​ർ' ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു.

    വ​ന്യ​ജീ​വി​ക​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം വം​ശ​നാ​ശ ഭീ​ഷ​ണി നേ​രി​ടു​ന്ന ജീ​വി​ക​ളെ​യും പ്ര​കൃ​തി വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളെ​യും റോ​യ​ൽ റി​സ​ർ​വി​ൽ പ്ര​ത്യേ​കം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. പ്ര​കൃ​തി വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ക​യും അ​വ​യു​ടെ സ്വാ​ഭാ​വി​ക ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ​ക്ക് സം​ര​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്ത ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളും അ​തോ​റി​റ്റി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചി​രു​ന്നു. പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും വി​ക​സ​ന പ്ര​ക്രി​യ​യി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​വും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന സൂ​ച​ക​ങ്ങ​ൾ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സം​ര​ക്ഷി​ത പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ ക​ഴി​വും വി​ക​സ​ന പാ​ത​യി​ൽ കൈ​വ​രി​ച്ച നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളും ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ ഇ​തി​ന​കം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ൾ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​വാ​നും പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക സ​ന്തു​ലി​താ​വ​സ്ഥ നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നും സു​സ്ഥി​ര​ത കൈ​വ​രി​ക്കാ​നും റോ​യ​ൽ റി​സ​ർ​വ് അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളും സൗ​ദി​യു​ടെ സ​മ്പൂ​ർ​ണ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ വി​ഷ​ൻ 2030 ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നും സൗ​ദി ചെ​യ്തു​വ​രു​ന്ന ബ​ഹു​മു​ഖ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും ഏ​റെ ഫ​ലം ക​ണ്ട​താ​യി വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Saudi NewsBirdnature reservegulf news malayalam
    News Summary - Rare migratory bird spotted in Royal Reserve, a nature reserve
    Similar News
    Next Story
    X