Madhyamam
    Saudi Arabia
    date_range 6 Oct 2025 9:05 AM IST
    date_range 6 Oct 2025 9:05 AM IST

    രാ​മ​പു​രം അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് കു​വൈ​ത്ത് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    രാ​മ​പു​രം അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് കു​വൈ​ത്ത് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ
    അ​ജോ തോ​മ​സ്, ജോ​ബി​ൻ തോ​മ​സ്, സു​ജി​ത്ത് ആ​ൻ​ഡ്രൂ​സ്

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​മ​പു​രം അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് കു​വൈ​ത്ത് 2025-27 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ഖൈ​താ​നി​ലെ രാ​ജ​ധാ​നി ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ന​ട​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബി​ജു എ​ബ്ര​ഹാം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ഡൊ​മി​നി​ക് മാ​ത്യു ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. സ്ഥാ​പ​ക പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ചെ​സ്സി​ൽ ചെ​റി​യാ​ൻ പു​തി​യ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടിവ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി​ബി സ്ക​റി​യ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ സു​ജി​ത്ത് ആ​ൻ​ഡ്രൂ​സ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: ജോ​ബി​ൻ തോ​മ​സ് ഏ​റ​ത്ത് (പ്ര​സി.), അ​ജോ തോ​മ​സ് (സെ​ക്ര.), സു​ജി​ത്ത് ആ​ൻ​ഡ്രൂ​സ് (ട്ര​ഷ.), മാ​ത്തു​ക്കു​ട്ടി, റോ​ബി, ജ​യി​ബി, അ​നൂ​പ്, ബി​ജു, സി​ബി, ബി​ജു പു​ളി​ക്ക​ൽ, സ​ബി​ൻ, നോ​ബി​ൻ, മ​ഞ്ജു ചെ​സ്സി​ൽ, ജി​ജോ, ജ​യേ​ഷ്, തോ​മ​സ്, ബോ​ബി​ൻ, ആ​സാ​ദ് നാ​യ​ർ, ദീ​പ​ക് ച​ന്ദ്ര​ൻ ,ജാ​ക്സ​ൺ മേ​ലേ​ട്ട് (എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ക​മ്മി​റ്റി).

    Show Full Article
