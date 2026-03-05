Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightറമദാൻ വിപണി; പരിശോധന...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 5 March 2026 9:38 AM IST
    Updated On
    date_range 5 March 2026 9:38 AM IST

    റമദാൻ വിപണി; പരിശോധന ശക്തമാക്കി സൗദി വാണിജ്യ മന്ത്രാലയം

    text_fields
    bookmark_border
    മ​ക്ക​യി​ൽ 3,500 ഓ​ളം കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി
    റമദാൻ വിപണി; പരിശോധന ശക്തമാക്കി സൗദി വാണിജ്യ മന്ത്രാലയം
    cancel
    camera_alt

    മ​ക്ക​യി​ൽ വ്യാ​പാ​ര സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​ന്നു

    മ​ക്ക: റ​മ​ദാ​ൻ ​​പ്ര​മാ​ണി​ച്ച്​ മ​ക്ക​യി​ലെ വ്യാ​പാ​ര സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും റീ​ട്ടെ​യി​ൽ ഔ​ട്ട്​​ലെ​റ്റു​ക​ളി​ലും നി​യ​മ​പാ​ല​നം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി സൗ​ദി വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ​രി​ശോ​ധ​ന ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കി. മ​സ്ജി​ദു​ൽ ഹ​റ​മി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന പാ​ത​ക​ളി​ലെ ക​ട​ക​ൾ, വി​വി​ധ മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി റ​മ​ദാ​ൻ ആ​ദ്യ വാ​രം വ​രെ 3,498 പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​താ​യി മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും സേ​വ​ന നി​ല​വാ​ര​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഫീ​ൽ​ഡ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ​യും മ​റ്റ് അ​വ​ശ്യ​സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ല​ഭ്യ​ത, വി​ല​നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലെ കൃ​ത്യ​ത, അ​മി​ത​വി​ല ഈ​ടാ​ക്ക​ൽ, വാ​ണി​ജ്യ-​ആ​രോ​ഗ്യ സു​ര​ക്ഷ നി​യ​മ പാ​ല​നം എ​ന്നി​വ​യാ​ണ്​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഭ​ക്ഷ്യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന വി​ത​ര​ണ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടാ​തെ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം നേ​രി​ട്ട് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി.

    വ​സ്ത്ര​ശാ​ല​ക​ൾ, സ്വ​ർ​ണ-​ര​ത്ന വ്യാ​പാ​ര കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ, ഗ്യാ​സ് സ്​​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ, ഓ​ട്ടോ​മൊ​ബൈ​ൽ സ​ർ​വി​സ് സെൻറ​റു​ക​ൾ, ട​യ​ർ ക​ട​ക​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​ശോ​ധ​ന. ആ​ധു​നി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ​യു​ള്ള ‘സ്മാ​ർ​ട്ട് മോ​ണി​റ്റ​റി​ങ്​’ രീ​തി​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​വ​ലം​ബി​ക്കു​ന്ന​ത്. നി​യ​മ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ത്സ​മ​യം ക​ണ്ടെ​ത്താ​നും ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നും സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന വി​പു​ല​മാ​യ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​തി​നാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ച​താ​യും മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്കും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കും സു​ര​ക്ഷി​ത​വും ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​വു​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യം ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി റ​മ​ദാ​നി​ലു​ട​നീ​ളം പ​രി​ശോ​ധ​ന തു​ട​രും. മു​നി​സി​പ്പ​ൽ-​ആ​രോ​ഗ്യ ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ച് വി​ശ്വാ​സി​ക​ളു​ടെ അ​നു​ഭ​വം കൂ​ടു​ത​ൽ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​സീ​സ​ണ​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:saudi ministryramadan marketcommerceinspectionstightens
    News Summary - Ramadan market; Saudi Ministry of Commerce tightens inspections
    Similar News
    Next Story
    X