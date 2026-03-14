    Posted On
    date_range 14 March 2026 8:15 AM IST
    Updated On
    date_range 14 March 2026 8:15 AM IST

    ആ​ട്ടി​ട​യ​ന്മാ​രെ തേ​ടി ‘സ​വ’ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ൽ

    റ​മ​ദാ​ൻ ക​രു​ത​ലാ​യി ഭ​ക്ഷ​ണ​പ്പൊ​തി​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു
    ആ​ട്ടി​ട​യ​ന്മാ​രെ തേ​ടി​യു​ള്ള സ​വ യാ​ത്ര മു​ഖ്യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി കെ.​എം. ബ​ഷീ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ദ​മ്മാം: റ​മ​ദാ​ൻ മാ​സ​ത്തി​ലെ പ​തി​വ് തെ​റ്റി​ക്കാ​തെ ആ​ട്ടി​ട​യ​ന്മാ​ർ​ക്ക് ഭ​ക്ഷ​ണ​പ്പൊ​തി​ക​ളു​മാ​യി സൗ​ദി ആ​ല​പ്പു​ഴ വെ​ൽ​​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (സ​വ) പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ലെ​ത്തി. മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ നാ​ലാം വ​ർ​ഷ​മാ​ണ് സ​വ ഈ ​പു​ണ്യ​പ്ര​വൃ​ത്തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ദ​മ്മാ​മി​ൽ​നി​ന്ന് ഏ​റെ അ​ക​ലെ​യു​ള്ള ആ​ട്, ഒ​ട്ട​ക ഫാ​മു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് സ്ത്രീ​ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സം​ഘ​മാ​ണ് എ​ത്തി​യ​ത്. നൂ​റോ​ളം ഭ​ക്ഷ​ണ​പ്പൊ​തി​ക​ളു​മാ​യി പു​റ​പ്പെ​ട്ട സം​ഘം വി​വി​ധ ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളാ​യി തി​രി​ഞ്ഞ് അ​സ്ത​മ​യ​ത്തി​ന് മു​മ്പ് ത​ന്നെ വി​ത​ര​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി.

    ഭ​ക്ഷ​ണ​വു​മാ​യി എ​ത്തി​യ​വ​രെ ഒ​ട്ട​ക​പ്പാ​ൽ ന​ൽ​കി​യും പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക​ൾ ചൊ​ല്ലി​യു​മാ​ണ് മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ലെ അ​ന്തേ​വാ​സി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്. ഇ​തി​നു​പു​റ​മെ, ഒ​ട്ട​ക ഫാം ​ന​ട​ത്തു​ന്ന സൗ​ദി പൗ​ര​ൻ സ​വ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്ക് നോ​മ്പു​തു​റ​ക്കാ​നു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക സൗ​ക​ര്യ​വും ഒ​രു​ക്കി ന​ൽ​കി.

    ദ​മ്മാ​മി​ലെ അ​ൽ​വാ​ഹ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​വ മു​ഖ്യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി കെ.​എം. ബ​ഷീ​ർ യാ​ത്ര ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മ​റ്റു​ള്ള​വ​നെ അ​റി​യു​ക​യും ചേ​ർ​ത്തു​നി​ർ​ത്തു​ക​യും സ​ഹാ​യ​മെ​ത്തി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക എ​ന്ന​ത് റ​മ​ദാ​നി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പു​ണ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. ആ​ട്ടി​ട​യ​ന്മാ​ർ​ക്ക് ഭ​ക്ഷ​ണം എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ മു​ന്നി​ട്ടി​റ​ങ്ങി​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

    സ​വ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ സാ​ജി​ദ് ആ​റാ​ട്ടു​പു​ഴ ആ​മു​ഖ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി നി​ഹാ​സ് യൂ​സു​ഫ്, വ​നി​ത ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ ര​ശ്മി ശി​വ​പ്ര​കാ​ശ്, വ​നി​ത വേ​ദി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ന​സ്സി നൗ​ഷാ​ദ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി സാ​ജി​ത നൗ​ഷാ​ദ്, അ​മൃ​ത ശ്രീ​ലാ​ൽ, അ​ഞ്ജു നി​ഹാ​സ്, റി​ജു ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ, ഷീ​ബ, നൗ​ഷാ​ദ് ആ​റാ​ട്ടു​പു​ഴ, സി​റാ​ജ് ക​രു​മാ​ടി, ജോ​ഷി ബാ​ഷ, മാ​ഹീ​ൻ, ശ്രീ​ലാ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:Ramadan kitSaudi Newsgulf news malayalam
    Similar News
