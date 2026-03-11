റമദാൻ അവസാന പത്ത്; മദീനയിൽ ഷട്ടിൽ ബസ് സർവിസ് സമയം നീട്ടിtext_fields
മദീന: വിശുദ്ധ റമദാനിലെ അവസാന പത്തു ദിനങ്ങളിൽ വിശ്വാസികളുടെയും സന്ദർശകരുടെയും യാത്ര സുഗമമാക്കുന്നതിനായി മദീനയിലെ ഷട്ടിൽ ബസ് സർവിസുകളുടെ സമയം നീട്ടി. മസ്ജിദുന്നബവി, ഖുബാ പള്ളി എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്ന തീർത്ഥാടകർക്ക് ഗതാഗത സൗകര്യം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി മദീന റീജിയണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റിയാണ് ഈ ക്രമീകരണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
പുതുക്കിയ സമയക്രമം അനുസരിച്ച്, മദീനയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്ന് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് മൂന്നിന് സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കും. പുലർച്ചെ തഹജ്ജുദ് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് അരമണിക്കൂർ വരെ ഈ സേവനം ലഭ്യമായിരിക്കും. റമദാനിലെ തിരക്ക് പരിഗണിച്ച് വിശ്വാസികൾക്ക് പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് തടസ്സമില്ലാതെ എത്തിച്ചേരാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഈ മാറ്റം.
മസ്ജിദുന്നബവിയിലേക്കും ഖുബാ പള്ളിയിലേക്കും എത്തുന്ന ആരാധകർക്ക് മികച്ച യാത്രസൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതിനൊപ്പം, നഗര ഹൃദയത്തിലെയും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലെയും ഗതാഗതക്കുരുക്ക് ലഘൂകരിക്കാനും പൊതുഗതാഗത സംവിധാനം കാര്യക്ഷമമാക്കാനും ഈ തീരുമാനം സഹായിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷക്കും സൗകര്യത്തിനും മുൻഗണന നൽകിക്കൊണ്ട് ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള സേവനമാണ് ‘മദീന ബസ്’ പദ്ധതിയിലൂടെ ഉറപ്പാക്കുന്നതെന്നും അധികൃതർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
