Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightറ​മ​ദാ​ൻ അ​വ​സാ​ന...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 11 March 2026 11:21 AM IST
    Updated On
    date_range 11 March 2026 11:21 AM IST

    റ​മ​ദാ​ൻ അ​വ​സാ​ന പ​ത്ത്; മ​ദീ​ന​യി​ൽ ഷ​ട്ടി​ൽ ബ​സ് സ​ർ​വി​സ് സ​മ​യം നീ​ട്ടി

    text_fields
    bookmark_border
    റ​മ​ദാ​ൻ അ​വ​സാ​ന പ​ത്ത്; മ​ദീ​ന​യി​ൽ ഷ​ട്ടി​ൽ ബ​സ് സ​ർ​വി​സ് സ​മ​യം നീ​ട്ടി
    cancel

    മ​ദീ​ന: വി​ശു​ദ്ധ റ​മ​ദാ​നി​ലെ അ​വ​സാ​ന പ​ത്തു ദി​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ശ്വാ​സി​ക​ളു​ടെ​യും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ​യും യാ​ത്ര സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി മ​ദീ​ന​യി​ലെ ഷ​ട്ടി​ൽ ബ​സ് സ​ർ​വി​സു​ക​ളു​ടെ സ​മ​യം നീ​ട്ടി. മ​സ്ജി​ദു​ന്ന​ബ​വി, ഖു​ബാ പ​ള്ളി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തു​ന്ന തീ​ർ​ത്ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് ഗ​താ​ഗ​ത സൗ​ക​ര്യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി മ​ദീ​ന റീ​ജി​യ​ണ​ൽ ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് അ​തോ​റി​റ്റി​യാ​ണ് ഈ ​ക്ര​മീ​ക​ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പു​തു​ക്കി​യ സ​മ​യ​ക്ര​മം അ​നു​സ​രി​ച്ച്, മ​ദീ​ന​യു​ടെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് ഉ​ച്ച​ക​ഴി​ഞ്ഞ് മൂ​ന്നി​ന്​ സ​ർ​വീ​സു​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കും. പു​ല​ർ​ച്ചെ ത​ഹ​ജ്ജു​ദ് ന​മ​സ്കാ​രം ക​ഴി​ഞ്ഞ് അ​ര​മ​ണി​ക്കൂ​ർ വ​രെ ഈ ​സേ​വ​നം ല​ഭ്യ​മാ​യി​രി​ക്കും. റ​മ​ദാ​നി​ലെ തി​ര​ക്ക് പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് പു​ണ്യ​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​തെ എ​ത്തി​ച്ചേ​രാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് ഈ ​മാ​റ്റം.

    മ​സ്ജി​ദു​ന്ന​ബ​വി​യി​ലേ​ക്കും ഖു​ബാ പ​ള്ളി​യി​ലേ​ക്കും എ​ത്തു​ന്ന ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്ക് മി​ക​ച്ച യാ​ത്ര​സൗ​ക​ര്യം ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം, ന​ഗ​ര ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ലെ​യും പ​രി​സ​ര പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കാ​നും പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​നം കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കാ​നും ഈ ​തീ​രു​മാ​നം സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​ക്കും സൗ​ക​ര്യ​ത്തി​നും മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കി​ക്കൊ​ണ്ട് ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള സേ​വ​ന​മാ​ണ് ‘മ​ദീ​ന ബ​സ്’ പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ramadanmedinabus servicegulfsaudiarabia
    News Summary - Ramadan ends ; Bus service hours extended in Medina
    Similar News
    Next Story
    X