    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 11 Feb 2026 8:29 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Feb 2026 8:29 AM IST

    റ​മ​ദാ​ൻ ഡി​സ്​​കൗ​ണ്ട്​; 2000ത്തോ​ളം വ്യാ​പാ​ര സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​മ​തി

    50 ല​ക്ഷം ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ വി​ല​ക്കു​റ​വ് ല​ഭി​ക്കും, ആ​ധി​കാ​രി​ക​ത പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ൻ ക്യു​ആ​ർ കോ​ഡ് സം​വി​ധാ​നം.
    റ​മ​ദാ​ൻ ഡി​സ്​​കൗ​ണ്ട്​; 2000ത്തോ​ളം വ്യാ​പാ​ര സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​മ​തി
    റി​യാ​ദ്: റ​മ​ദാ​ൻ മാ​സ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ വി​ല​ക്കി​ഴി​വു​ക​ളും പ്ര​മോ​ഷ​ന​ൽ ഓ​ഫ​റു​ക​ളും ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നാ​യി രാ​ജ്യ​ത്തെ 1,987 വ്യാ​പാ​ര സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സൗ​ദി വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ലൈ​സ​ൻ​സ് അ​നു​വ​ദി​ച്ചു.

    ‘റ​മ​ദാ​ൻ ഡി​സ്‌​കൗ​ണ്ട്സ്’ സീ​സ​ണി​​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 50 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഈ ​ഇ​ള​വു​ക​ളി​ലൂ​ടെ ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തു​ന്ന​ത്. ശ​അ്ബാ​ൻ 15 മു​ത​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച ഈ ​ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ ഈ​ദു​ൽ ഫി​ത്വ​റി​ന് ശേ​ഷ​വും തു​ട​രും. റ​മ​ദാ​ൻ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ, നി​ത്യോ​പ​യോ​ഗ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ, പെ​രു​ന്നാ​ൾ വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യി​ലെ​ല്ലാം വ​ൻ വി​ല​ക്കു​റ​വാ​ണ് മ​ന്ത്രാ​ല​യം വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. വി​പ​ണി​യി​ൽ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ല​ഭ്യ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് കു​റ​ഞ്ഞ ചെ​ല​വി​ൽ മി​ക​ച്ച ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഈ ​ന​ട​പ​ടി സ​ഹാ​യി​ക്കും.​

    ഡി​സ്‌​കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ വ്യാ​ജ​മ​ല്ലെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​ത്യേ​ക സം​വി​ധാ​നം ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന ക്യു​ആ​ർ കോ​ഡ് മൊ​ബൈ​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് സ്കാ​ൻ ചെ​യ്താ​ൽ ഓ​ഫ​റി​​ന്റെ ശ​ത​മാ​നം, കാ​ലാ​വ​ധി തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ട്ട് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാം.

    ഫി​സി​ക്ക​ൽ സ്റ്റോ​റു​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ പ്ര​മു​ഖ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ വ്യാ​പാ​ര പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ൾ​ക്കും ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ ന​ൽ​കാ​ൻ അ​നു​മ​തി​യു​ണ്ട്. വി​പ​ണി​യി​ലെ വി​ല​ക്ക​യ​റ്റം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​നും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് റ​മ​ദാ​ൻ-​ഈ​ദ് കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഭാ​രം കു​റ​ക്കാ​നു​മാ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ​ക്താ​വ് പ​റ​ഞ്ഞു. അ​തേ​സ​മ​യം, ഓ​ഫ​റു​ക​ളു​ടെ പേ​രി​ൽ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ വ​ഞ്ചി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. ഇ​തി​നാ​യി രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ളം പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ശ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ലൈ​സ​ൻ​സു​ക​ൾ​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​​ന്റെ വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റ് വ​ഴി ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

    TAGS:ramadanSaudi Newsbusiness establishmentgulf news malayalam
    News Summary - Ramadan discount; Up to 2000 business establishments allowed
