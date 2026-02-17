Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightസൗദിയിൽ മാസപ്പിറവി...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 17 Feb 2026 8:47 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Feb 2026 9:03 PM IST

    സൗദിയിൽ മാസപ്പിറവി കണ്ടു; ഒമാനൊഴികെയുള്ള ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നാളെ റമദാൻ ഒന്ന്

    text_fields
    bookmark_border
    Ramadan
    cancel

    ദുബൈ: സൗദി അറേബ്യയിലെ തുമൈറിൽ മാസപ്പിറവി ദൃശ്യമായതിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒമാൻ ഒഴികെ ഗൾഫ്​ രാജ്യങ്ങളിൽ വ്രതാരംഭം. സൗദി അറേബ്യ, യു.എ.ഇ, കുവൈത്ത്​, ഖത്തർ, ബഹ്​റൈൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളാണ്​ മാസപ്പിറവി സ്ഥിരീകരിച്ചത്​. എല്ലാ ഗൾഫ്​ രാജ്യങ്ങളിലും ചൊവ്വാഴ്ച മാസപ്പിറ ദർശിക്കാൻ വിപുലമായ സംവിധാനങ്ങളൊരുക്കിയിരുന്നു.

    ഒമാനിൽ നേരത്തെ തന്നെ മാസപ്പിറ കാണാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന്​ മുഖ്യ ചന്ദ്രനിരീക്ഷണ സമിതി അറിയിച്ചിരുന്നു. ജ്യോതിശാസ്ത്രപരമായ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്നേദിവസം ചന്ദ്ര ദർശനം അസാധ്യമാണെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ്​ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിരുന്നത്​.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newsramadangulf countriesSaudi Arabia
    News Summary - Ramadan begins tomorrow in Gulf countries except Oman
    Similar News
    Next Story
    X