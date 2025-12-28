Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    രാ​ജു പാ​പ്പു​ള്ളി​യു​ടെ നി​ര്യാ​ണം; ഒ.​ഐ.​സി.​സി റി​യാ​ദ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അ​നു​ശോ​ച​ന യോ​ഗം

    രാ​ജു പാ​പ്പു​ള്ളി​യു​ടെ നി​ര്യാ​ണം; ഒ.​ഐ.​സി.​സി റി​യാ​ദ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അ​നു​ശോ​ച​ന യോ​ഗം
    ഒ.​ഐ.​സി.​സി റി​യാ​ദ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച രാ​ജു പാ​പ്പു​ള്ളി അ​നു​ശോ​ച​ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്.

    റി​യാ​ദ്: ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​ത​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് നാ​ട്ടി​ൽ നി​ര്യാ​ത​നാ​യ റി​യാ​ദി​ലെ പ്ര​മു​ഖ സാ​മൂ​ഹ്യ, ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും ഒ.​ഐ.​സി.​സി റി​യാ​ദ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യി​രു​ന്ന രാ​ജു പാ​പ്പു​ള്ളി​യു​ടെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ ഒ.​ഐ.​സി.​സി റി​യാ​ദ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അ​നു​ശോ​ച​ന യോ​ഗം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. പ്ര​മേ​ഹ​രോ​ഗം മൂ​ർ​ച്ഛി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ചി​കി​ത്സ​യ്ക്കാ​യി ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​ഴ്ച നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പോ​യ രാ​ജു പാ​പ്പു​ള്ളി, തൃ​ശൂ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ളേ​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലി​രി​ക്കെ​യാ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്.

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി​യു​ടെ പ്രാ​രം​ഭ​കാ​ലം മു​ത​ൽ സം​ഘ​ട​ന​യു​മാ​യി സ​ജീ​വ​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹം, സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്കും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലി​നും നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ച നേ​താ​വാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് അ​നു​ശോ​ച​ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച​വ​ർ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു. പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ സാ​മൂ​ഹ്യ, ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ജീ​വ സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യി​രു​ന്ന രാ​ജു പാ​പ്പു​ള്ളി​യു​ടെ വി​യോ​ഗം ഒ.​ഐ.​സി.​സി​ക്കും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​നും തീ​രാ​ന​ഷ്ട​മാ​ണെ​ന്നും നേ​താ​ക്ക​ൾ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ബ​ത്ഹ സ​ബ​ർ​മ​തി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന അ​നു​ശോ​ച​ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ട​ന ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഫൈ​സ​ൽ ബാ​ഹ​സ്സ​ൻ ആ​മു​ഖ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. റി​യാ​ദ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ലിം ക​ള​ക്ക​ര അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. വ​ർ​ക്കിം​ഗ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ന​വാ​സ് വെ​ള്ളി​മാ​ട് കു​ന്ന് അ​നു​ശോ​ച​ന പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. വി​വി​ധ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​മാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട്, അ​ഡ്വ. അ​ജി​ത്ത്, ശി​ഹാ​ബ് ക​രി​മ്പാ​റ, അ​മീ​ർ പ​ട്ട​ണ​ത്ത്, സ​ജീ​ർ പൂ​ന്തു​റ, ഷം​നാ​ദ് ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി, ജോ​ൺ​സ​ൺ മാ​ർ​ക്കോ​സ്, ഷ​ഹീ​ർ കോ​ട്ട​ക്ക​ട്ടി​ൽ, അ​ബ്ദു​ൽ ക​രിം കൊ​ടു​വ​ള്ളി, ബാ​ലു കു​ട്ട​ൻ, ഷു​ക്കൂ​ർ ആ​ലു​വ, ബ​ഷീ​ർ കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ, സി​ദ്ധി​ഖ് ക​ല്ലു​പ​റ​മ്പ​ൻ, ബ​ഷീ​ർ കോ​ട്ട​യം, നാ​സ​ർ വ​ല​പ്പാ​ട്, ഒ​മ​ർ ഷ​രീ​ഫ്, ഷാ​ജി മ​ഠ​ത്തി​ൽ, ഹ​രീ​ന്ദ്ര​ൻ ക​ണ്ണൂ​ർ, അ​ൻ​സാ​യി ഷൗ​ക്ക​ത്ത്, റ​ഫീ​ഖ് പ​ട്ടാ​മ്പി, രാ​ജു തൃ​ശൂ​ർ, അ​ബു​ബ​ക്ക​ർ പാ​ല​ക്കാ​ട്, ഹ​കീം പ​ട്ടാ​മ്പി, സൈ​നു​ദ്ധീ​ൻ, അ​ൻ​സാ​ർ, അ​ന​സ് കൂ​ട്ടു​പാ​ത, ജോ​സ് ജോ​ർ​ജ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി പെ​രു​വെ​മ്പ്, ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ, ഹു​സൈ​ൻ, മു​സ്ത​ഫ വി​ള​യൂ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു

