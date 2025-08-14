Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightക​ടു​ത്ത വേ​ന​ലി​ലും...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 14 Aug 2025 7:41 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Aug 2025 7:41 AM IST

    ക​ടു​ത്ത വേ​ന​ലി​ലും ആ​റു മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ മ​ഴ ല​ഭി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ൽ​ബ​ഹ മേ​ഖ​ല​യി​ലാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ മ​ഴ പെ​യ്ത​ത്
    rain
    cancel
    camera_alt

    അ​ൽ​ബ​ഹ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം മ​ഴ പെ​യ്ത​പ്പോ​ഴു​ള്ള വി​വി​ധ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ.

    യാം​ബു: സൗ​ദി​യു​ടെ മി​ക്ക പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും ക​ടു​ത്ത വേ​ന​ൽ തു​ട​രു​മ്പോ​ഴും രാ​ജ്യ​ത്തെ ആ​റു മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം മ​ഴ പെ​യ്തു. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ മി​ക്ക ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും താ​പ​നി​ല 40 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​ൽ കൂ​ടു​ത​ലാ​യി​രു​ന്നി​ട്ടും ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ മ​ഴ ഏ​റെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. മ​ക്ക, മ​ദീ​ന, അ​സീ​ർ, ത​ബൂ​ക്ക്, ജി​സാ​ൻ, അ​ൽ​ബ​ഹ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് മ​ഴ ല​ഭി​ച്ച​ത്.

    ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നേ​രി​യ തോ​തി​ലാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ മ​റ്റു ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ സാ​മാ​ന്യം ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ​യാ​ണ് പെ​യ്ത​ത്. ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ മ​ഴ ല​ഭി​ച്ച​ത് അ​ൽ​ബ​ഹ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു, ബ​താ​ത്, ഗാ​മി​ദ് അ​ൽ സ​നാ​ദ് മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ 43.8 മി​ല്ലി​മീ​റ്റ​ർ മ​ഴ ല​ഭി​ച്ച​താ​യി കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. അ​തേ​സ​മ​യം മേ​ഖ​ല​യി​ലെ അ​ൽ മ​ഖ്‌​വ​യി​ലെ കി​ങ് ഫ​ഹ​ദ് റോ​ഡി​ൽ 33.0 മി​ല്ലി​മീ​റ്റ​റും അ​ൽ മ​ഖ്‌​വ​യി​ൽ 19.4 മി​ല്ലി​മീ​റ്റ​റും, ഗാ​മി​ദ് അ​ൽ സ​നാ​ദ്, ഗാ​മി​ദ് അ​ൽ സ​നാ​ദ് ഏ​രി​യ​യി​ൽ 15.0 മി​ല്ലി​മീ​റ്റ​റും, ഷാ​ദ, അ​ൽ മ​ഖ്‌​വ​യി​ൽ 8.11 മി​ല്ലി​മീ​റ്റ​റും മ​ഴ​യാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    അ​സീ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ​ല പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും സാ​മാ​ന്യം ന​ല്ല മ​ഴ​യാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ല​ഭി​ച്ച​തെ​ന്ന് പ​രി​സ്ഥി​തി, ജ​ല, കൃ​ഷി മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. മ​ക്ക​യി​ലെ അ​ൽ ഉം​റ​യി​ൽ 2.2 മി​ല്ലീ​മീ​റ്റ​റും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. മ​ദീ​ന​യി​ലെ​യും ത​ബൂ​ക്കി​ലെ​യും ഉം​ലു​ജി​ലെ​യും ചി​ല മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം മി​ത​മാ​യ മ​ഴ ല​ഭി​ച്ച​താ​യും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ണ്ട്.

    വ​രുംദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ത്യു​ഷ്ണ​വും മ​ഴ​യും തു​ട​രും

    ജി​ദ്ദ: സൗ​ദി​യി​ൽ അ​ത്യു​ഷ്ണ​വും മ​ഴ​യും തു​ട​രും. മ​ധ്യ, കി​ഴ​ക്ക​ൻ സൗ​ദി​യി​ൽ താ​പ​നി​ല 50 ഡി​ഗ്രി വ​രെ ഉ​യ​രാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​താ​യി ദേ​ശീ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ കേ​ന്ദ്രം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. എ​ന്നാ​ൽ വ​ട​ക്ക്, പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ സൗ​ദി​യി​ൽ തു​ട​രു​ന്ന മ​ഴ​യും മൂ​ട​ൽ മ​ഞ്ഞും വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും ശ​ക്ത​മാ​യി തു​ട​രു​മെ​ന്ന് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ കേ​ന്ദ്രം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. കി​ഴ​ക്ക​ൻ സൗ​ദി​യി​ലും മ​ധ്യ സൗ​ദി​യി​ലും വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ വേ​ന​ൽ ചൂ​ടു വീ​ണ്ടും ശ​ക്ത​മാ​കു​മെ​ന്ന്‌ ദേ​ശീ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ കേ​ന്ദ്രം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ അ​ൽ​ഹ​സ, ദ​മ്മാം, ജു​ബൈ​ൽ, നാ​രി​യ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ക​ൽ താ​പ​നി​ല 48 മു​ത​ൽ 50 ഡി​ഗ്രി വ​രെ വീ​ണ്ടും ഉ​യ​രു​മെ​ന്ന് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. മ​ദീ​ന​യി​ലും ത​ബൂ​ക്കി​ന്റെ തീ​ര പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും താ​പ​നി​ല​യി​ൽ ഗ​ണ്യ​മാ​യ വ​ർ​ധ​ന​യും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ വ​ട​ക്ക​ൻ, പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ സൗ​ദി​യു​ടെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ തു​ട​രു​ന്ന മ​ഴ വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ വീ​ണ്ടും ശ​ക്ത​മാ​കും. ന​ജ്റാ​ൻ, റി​യാ​ദ്, അ​ൽ​ഖ​സീം, അ​ൽ-​ജൗ​ഫ്, ജി​സാ​ൻ, അ​സീ​ർ, അ​ൽ-​ബ​ഹ, മ​ക്ക എ​ന്നീ പ്ര​വി​ശ്യ​യു​ടെ ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ടി​മി​ന്ന​ലോ​ടു കൂ​ടി​യ മ​ഴ​ക്കും ആ​ലി​പ്പ​ഴ വ​ർ​ഷ​ത്തി​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​താ​യും കാ​ലാ​വ​സ്ഥ കേ​ന്ദ്രം അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:RainGulf Newssummer rainabahaSaudi Arabia News
    News Summary - Rain received in six areas despite the intense summer
    Similar News
    Next Story
    X