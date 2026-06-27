Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightജി​സാ​ൻ, അ​സീ​ർ, അ​ൽ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 27 Jun 2026 12:14 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Jun 2026 12:14 PM IST

    ജി​സാ​ൻ, അ​സീ​ർ, അ​ൽ ബാ​ഹ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ മ​ഴ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത; വി​വി​ധ​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ പൊ​ടി​ക്കാ​റ്റും

    text_fields
    bookmark_border
    ജി​സാ​ൻ, അ​സീ​ർ, അ​ൽ ബാ​ഹ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ മ​ഴ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത; വി​വി​ധ​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ പൊ​ടി​ക്കാ​റ്റും
    cancel

    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ ജി​സാ​ൻ, അ​സീ​ർ, അ​ൽ ബാ​ഹ എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റും മി​ന്ന​ലോ​ടും കൂ​ടി​യ മ​ഴ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​താ​യി ദേ​ശീ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം അ​റി​യി​ച്ചു. ഈ ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​കാ​ശം ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി മേ​ഘാ​വൃ​ത​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും മു​ന്ന​റി​യി​പ്പി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം, മ​ദീ​ന, മ​ക്ക എ​ന്നീ പ്ര​വി​ശ്യ​ക​ളു​ടെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ പൊ​ടി​പ​ട​ല​ങ്ങ​ൾ നി​റ​ഞ്ഞ ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റ് തു​ട​രാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. ജി​സാ​നി​ലേ​ക്കു​ള്ള തീ​ര​ദേ​ശ റോ​ഡി​ൽ ദൃ​ശ്യ​പ​ര​ത വ​ള​രെ കു​റ​യാ​ൻ ഇ​ത് കാ​ര​ണ​മാ​കു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ചെ​ങ്ക​ട​ലി​ലെ ഉ​പ​രി​ത​ല കാ​റ്റി​െൻറ വേ​ഗ​ത മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 20 മു​ത​ൽ 45 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വ​രെ​യാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും, തെ​ക്ക​ൻ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ത് മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 50 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വ​രെ​യാ​യി ഉ​യ​രാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ കേ​ന്ദ്രം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. വ​ട​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ ദി​ശ​യി​ലാ​യി​രി​ക്കും ഇ​വി​ടെ കാ​റ്റ് വീ​ശു​ക.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:RainGulf NewsSaudi NewsGulf Update
    News Summary - Rain likely in Jizan, Asir, and Al Baha areas
    Similar News
    Next Story
    X