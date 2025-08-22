Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    ജി​ദ്ദ, ഖു​ലൈ​സ്, റാ​ബ​ഖ് പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ഴ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത

    ജി​ദ്ദ, ഖു​ലൈ​സ്, റാ​ബ​ഖ് പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ഴ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത
    ജി​ദ്ദ: മ​ക്ക പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ ജി​ദ്ദ, ഖു​ലൈ​സ്, റാ​ബ​ഖ് എ​ന്നീ ഗ​വ​ര്‍ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ല്‍ ഇ​ന്ന് (വെ​ള്ളി) മു​ത​ല്‍ അ​ടു​ത്ത തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച വ​രെ മ​ഴ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന് സി​വി​ല്‍ ഡി​ഫ​ന്‍സ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ല്‍കി. ദേ​ശീ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ പ്ര​വ​ച​ന​ങ്ങ​ളെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​ണ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്. ഈ ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നേ​രി​യ മ​ഴ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന് സി​വി​ല്‍ ഡി​ഫ​ന്‍സ് അ​റി​യി​ച്ചു. പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്കാ​നും സു​ര​ക്ഷ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ള്‍ അ​നു​സ​രി​ക്കാ​നും ജീ​വ​നും സ്വ​ത്തും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള മു​ന്‍ക​രു​ത​ലു​ക​ള്‍ എ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സി​വി​ല്‍ ഡി​ഫ​ന്‍സ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. മ​ഴ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​ക​ള്‍ക്കാ​യി സി​വി​ല്‍ ഡി​ഫ​ന്‍സി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ചാ​ന​ലു​ക​ള്‍ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചു.

