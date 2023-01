cancel camera_alt ഞായറാഴ്ച്ച രാത്രിയിൽ ജിദ്ദയിൽ മഴ പെയ്തപ്പോൾ By അബ്​ദുറഹ്​മാൻ തുറക്കൽ ജിദ്ദ: ജിദ്ദയിൽ വീണ്ടും കനത്ത മഴ. ഞായറാഴ്​ച വൈകുന്നേരമാണ്​ ശക്തമായ ഇടിയും മിന്ന​ലോടും കൂടിയ മഴയുണ്ടായത്​. വ്യാഴാഴ്​ച നഗരത്തിൽ കനത്ത മഴയെ തുടർന്നുണ്ടായ വെള്ളക്കെട്ടും അവശിഷ്​ടങ്ങളും നീക്കം ചെയ്യുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയായി വരികയായിരുന്നു. അതിനിടയിലാണ്​ വീണ്ടും മഴ കനത്തത്​. രണ്ട്​ മണിക്കൂറിലധികം ഇടിയോട്​ കൂടിയ മഴ നീണ്ടു. ഇടവിട്ട്​ ​തിമർത്തു ചെയ്​ത മഴയെ തുടർന്ന്​ നഗരത്തിലെ പല റോഡുകളിലും വെള്ളം നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞു. താഴ്​ന്ന പ്രദേശങ്ങൾ വെള്ളത്തിനടിയിലായി. ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു. നിരവധി വാഹനങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ കുടുങ്ങി. വെള്ളം കയറിയതിനാൽ പല റോഡുകളും തുരങ്കങ്ങളും പൊലീസ്​ അടച്ചു. ചില ഡിസ്​ട്രിക്​റ്റുകളിലെ താമസക്കാർക്ക്​ സിവിൽ ഡിഫൻസ്​ വേണ്ട മുൻകരുതലെടുക്കാൻ ശബ്​ദത്തോട്​ കൂടിയ മുന്നറിയിപ്പ്​ സന്ദേശം അയച്ചു. ഞായറാഴ്​ച മേഖലയിൽ കനത്ത മഴയുണ്ടാകുമെന്ന്​ കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ്​ നേരത്തെ മുന്നറിയിപ്പ്​ നൽകിയിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്ന്​ മേഖലയിൽ​ സ്​ക്കൂളുകൾക്ക്​ അവധി നൽകുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള മുൻകരുതലെടുത്തിരുന്നു. സിവിൽ ഡിഫൻസ്​, റെഡ്​ക്രസൻറ്​, മുനിസിപ്പാലിറ്റി വകുപ്പുകൾ അടിയന്തിരഘട്ടങ്ങൾ നേരിടാൻ വേണ്ട എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു. വെള്ളക്കെട്ടിന് സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾക്ക് സമീപം സിവിൽ ഡിഫൻസ്​ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിലയുറപ്പിച്ചിരുന്നു. മുന്നറിയിപ്പ് ഉപകരണങ്ങൾ, ബോട്ടുകൾ, ഉപകരണങ്ങൾ, ഗോവണി, അഗ്നിശമന ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ സജ്ജമാക്കിയിരുന്നു. മക്ക മേഖല ദുരന്ത നിവാരണകേന്ദ്രം സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തികൊണ്ടിരുന്നു. നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നും മഴവെള്ളം കെട്ടിനിൽക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ഇലക്​ട്രിക്​ പോസ്റ്റുകൾ, പവർ സ്​റ്റേഷൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന്​ അകന്ന്​ കഴിയണമെന്ന്​ മുന്നറിയിപ്പ്​ നൽകി. മേഖലയിൽ തിങ്കളാഴ്​ച വൈകുന്നേരം മൂന്ന്​ വരെ മഴയുണ്ടാകുമെന്നാണ്​ കാലാവസ്ഥ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നന്നത്​. ഇതേ തുടർന്ന്​ തിങ്കളാഴ്​ചയും മേഖലയിലെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്​ വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യാലയം അവധി നൽകിയിട്ടുണ്ട്​. പകരം ക്ലാസുകൾ ഒാൺലൈനിലാകുമെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്​. സൗദിയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ മഴ തുടരുകയാണ്​. മദീന, ത്വാഇഫ്​, ഖസീം എന്നിവിടങ്ങളിലും വ്യാ​ഴാ​ഴ്​ച മഴ പെയ്​തു. മഴക്കുള്ള സാധ്യത തുടരുന്നതിനാൽ കൂടുതൽ മേഖലകളിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്​ തിങ്കളാഴ്​ച അവധി. Show Full Article

Rain continues in Saudi Arabia, the city of Jeddah is submerged in torrential rain