Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    5 Dec 2025 9:54 AM IST
    റെ​യി​ൽ​വേ​യി​ലൂ​ടെ ച​ര​ക്ക് ഗ​താ​ഗ​തം 20 ല​ക്ഷം ട്ര​ക്കു​ക​ൾ റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​കും -ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രി

    ഈ ​വ​ർ​ഷം 10 പു​തി​യ ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ​ക്ക് ഓ​ർ​ഡ​ർ ന​ൽ​കും
    സൗ​ദി​യു​ടെ 2026ലെ ​പൊ​തു ബ​ജ​റ്റ് സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത-​ലോ​ജി​സ്​​റ്റി​ക് മ​ന്ത്രി സ്വാ​ലി​ഹ് അ​ൽ​ജാ​സി​ർ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: ച​ര​ക്ക് ഗ​താ​ഗ​തം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും റെ​യി​ൽ​വേ വ​ഴി​യാ​ക്കി​യാ​ൽ 20 ല​ക്ഷം ട്ര​ക്കു​ക​ളെ റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നാ​കു​മെ​ന്ന്​ സൗ​ദി ഗ​താ​ഗ​ത-​ലോ​ജി​സ്​​റ്റി​ക് മ​ന്ത്രി സ്വാ​ലി​ഹ് അ​ൽ​ജാ​സി​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    2026ലെ ​പൊ​തു ബ​ജ​റ്റ് സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു മ​ന്ത്രി. നി​ല​വി​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം 6,000 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൈ​ർ​ഘ്യ​ത്തി​ൽ വ്യാ​പി​ച്ചു​കി​ട​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ആ​ധു​നി​ക റെ​യി​ൽ​വേ ശൃം​ഖ​ല രാ​ജ്യ​ത്തു​ണ്ട്. ഈ ​ദൈ​ർ​ഘ്യം ഇ​ര​ട്ടി​യാ​ക്കാ​നും സേ​വ​ന നി​ല​വാ​രം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നു​മാ​ണ് ദേ​ശീ​യ പ​ദ്ധ​തി ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. റെ​യി​ൽ വ​ഴി​യു​ള്ള ച​ര​ക്ക് ഗ​താ​ഗ​തം ഈ ​വ​ർ​ഷം ഏ​ക​ദേ​ശം മൂ​ന്ന്​ കോ​ടി ട​ണി​ലെ​ത്തും. 15 മു​ത​ൽ 20 ല​ക്ഷം വ​രെ ട്ര​ക്കു​ക​ളെ റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ ഇ​തി​ലൂ​ടെ സാ​ധി​ക്കും. അ​തു​പോ​ലെ ട്രെ​യി​ൻ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം ഒ​രു കോ​ടി ക​വി​ഞ്ഞു. 10 പു​തി​യ ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ​ക്ക് ഈ ​വ​ർ​ഷം ഓ​ർ​ഡ​ർ ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി അ​റി​യി​ച്ചു.

    മ​ക്ക-​മ​ദീ​ന ഹ​റ​മൈ​ൻ ഹൈ ​സ്പീ​ഡ് റെ​യി​ൽ​വേ​യി​ലെ തി​ര​ക്ക് വ​ർ​ധി​ച്ച​തി​നാ​ൽ അ​തി​വേ​ഗ ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള ആ​വ​ശ്യ​ക​ത സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ‘ഡ്രീം ​ട്രെ​യി​ൻ’ പ​ദ്ധ​തി ഉ​ട​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ക്കും. സൗ​ദി റെ​യി​ൽ​വേ ക​മ്പ​നി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ഒ​രു വി​ദേ​ശ ക​മ്പ​നി​യു​ടെ നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളു​ള്ള പൊ​തു-​സ്വ​കാ​ര്യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​മാ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി. വ്യോ​മ​യാ​ന മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ദേ​ശീ​യ വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള വി​മാ​ന ഓ​ർ​ഡ​റു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 500 വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​വി​ഞ്ഞു. 2030 ആ​കു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും 250 ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ത്തു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ല​ക്ഷ്യം. കോ​വി​ഡി​ന് മു​മ്പ് ഏ​ക​ദേ​ശം 100 ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു. ശേ​ഷം ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 172 ആ​യി വ​ർ​ധി​ച്ചു​വെ​ന്നും മ​ന്ത്രി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    സൗ​ദി​യി​ലെ ഗ​താ​ഗ​ത, ലോ​ജി​സ്​​റ്റി​ക്സ് മേ​ഖ​ല ഗ​ണ്യ​മാ​യ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക്​ സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. രാ​ജ്യ​ത്തെ ആ​ഗോ​ള ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ് കേ​ന്ദ്ര​മാ​യും സം​യോ​ജി​ത മൊ​ബി​ലി​റ്റി​ക്കു​ള്ള ഒ​രു മാ​തൃ​ക​യാ​യും മാ​റ്റു​ന്ന​തി​ലേ​ക്കു​ള്ള സ്ഥി​ര​മാ​യ പു​രോ​ഗ​തി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സൂ​ച​ക​ങ്ങ​ൾ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളെ​യാ​ണ് ഈ ​മേ​ഖ​ല പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല വി​വി​ധ ഗ​താ​ഗ​ത, ലോ​ജി​സ്​​റ്റി​ക് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 280 ബി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ലി​ലേ​റെ നി​ക്ഷേ​പം വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷ​ത്തെ ബ​ജ​റ്റി​ൽ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് ഗ​ണ്യ​മാ​യ തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്​​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന നി​ര​വ​ധി സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു​വെ​ന്നും ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

