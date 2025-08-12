Begin typing your search above and press return to search.
    12 Aug 2025 6:34 AM IST
    12 Aug 2025 6:34 AM IST

    രാ​ഹു​ൽ​ ഗാ​ന്ധി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ കാ​വ​ലാ​ൾ - ഒ.​ഐ.​സി.​സി റി​യാ​ദ് മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി

    റി​യാ​ദ്: ഇ​ന്ത്യ ഭ​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ബി.​ജെ.​പി നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള വ്യാ​ജ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​മാ​ണെ​ന്ന് ഒ.​ഐ.​സി.​സി റി​യാ​ദ് മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തെ വോ​ട്ടു കൊ​ള്ള​യി​ലൂ​ടെ അ​ട്ടി​മ​റി​ച്ചാ​ണ് മോ​ദി അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. ബി.​ജെ.​പി​യും സം​ഘ്പ​രി​വാ​ര​വും ന​ട​ത്തി​യ വോ​ട്ടു കൊ​ള്ള തെ​ളി​വു സ​ഹി​തം പു​റ​ത്ത് കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നു രാ​ജ്യ​ത്തെ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ രാ​ഹു​ൽ​ഗാ​ന്ധി ന​ട​ത്തു​ന്ന ധീ​ര​മാ​യ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന് ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ വി​ശ്വാ​സി​ക​ളു​ടെ ശ​ക്ത​മാ​യ പി​ന്തു​ണ​യു​ണ്ടാ​കും.

    വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ക​ടു​ത്ത പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ നാ​ളു​ക​ളാ​ണ്. ന​മ്മു​ടെ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ മ​തേ​ത​ര മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്കാ​ൻ ഇ​നി ഏ​ക പ്ര​തീ​ക്ഷ രാ​ഹു​ൽ​ഗാ​ന്ധി മാ​ത്ര​മാ​ണ്. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ കാ​വ​ലാ​ളാ​ണ​യാ​ൾ. അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ട​ത്തു​ന്ന പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന് ബി.​ജെ.​പി, സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ ശ​ക്തി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ചി​ന്തി​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗ​മാ​ളു​ക​ളു​ടെ​യും, ക​ക്ഷി രാ​ഷ്ട്രീ​യ ചി​ന്ത​ക​ൾ​ക്ക​തീ​ത​മാ​യ ശ​ക്ത​മാ​യ പി​ന്തു​ണ ഉ​ണ്ടാ​ക​ണ​മെ​ന്നും നേ​താ​ക്ക​ൾ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

