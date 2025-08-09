Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightരാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​ക്ക്‌...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 9 Aug 2025 10:04 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Aug 2025 10:04 AM IST

    രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​ക്ക്‌ ഒ.​ഐ.​സി.​സി​യു​ടെ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ സം​ഗ​മം

    text_fields
    bookmark_border
    രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​ക്ക്‌ ഒ.​ഐ.​സി.​സി​യു​ടെ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ സം​ഗ​മം
    cancel
    camera_alt

    ജി​ദ്ദ​യി​ൽ ഒ.​ഐ.​സി.​സി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്

    ജി​ദ്ദ: ബി.​ജെ.​പി​യും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​നും ഒ​ത്തു ക​ളി​ച്ച് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ തെ​ളി​വു​ക​ൾ നി​ര​ത്തി രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി തു​ട​ങ്ങി​വെ​ച്ച പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന് പി​ന്തു​ണ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു കൊ​ണ്ട് ഒ.​ഐ.​സി.​സി ജി​ദ്ദ​യി​ലെ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ഓ​ഫി​സി​ൽ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. അ​സീ​സ്‌ ലാ​ക്ക​ൽ ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. രാ​ഹു​ൽ​ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലു​ക​ൾ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​വും മ​തേ​ത​ര​ത്വ​വും പു​ല​ർ​ന്നു കാ​ണാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന ഏ​തൊ​രു വ്യ​ക്തി​ക്കും പ്ര​ത്യാ​ശ ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് സം​ഗ​മം വി​ല​യി​രു​ത്തി.

    കൃ​ത്യ​മാ​യ തെ​ളി​വു​ക​ളും ഡാ​റ്റ​ക​ളും നി​ര​ത്തി രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി ഉ​ന്ന​യി​ച്ച ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മ​റു​പ​ടി​യി​ല്ലാ​തെ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യി ആ​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ന്ന ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​വി​രു​ദ്ധ സ​മീ​പ​ന​മാ​ണ് സം​ഘ​പ​രി​വാ​ര​ങ്ങ​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​വും മ​തേ​ത​ര​ത്വ​വും തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കാ​ൻ രാ​ഹു​ൽ​ഗാ​ന്ധി​യും കോ​ൺ​ഗ്ര​സും ന​ട​ത്തു​ന്ന പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കേ​ണ്ട​ത് കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്നും യോ​ഗം വി​ല​യി​രു​ത്തി. ഇ​സ്മ​യി​ൽ കൂ​രി​പ്പൊ​യി​ൽ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ക​മാ​ൽ ക​ള​പ്പാ​ട​ൻ, ഫൈ​സ​ൽ മ​ക്ക​ര​പ്പ​റ​മ്പ, ഉ​സ്മാ​ൻ കു​ണ്ടു​കാ​വി​ൽ, ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ മേ​ലാ​റ്റൂ​ർ, സി.​പി മു​ജീ​ബ് നാ​ണി കാ​ളി​കാ​വ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ഓ​മാ​നൂ​ർ, ന​വാ​ബ് വേ​ങ്ങൂ​ർ, പി.​പി അ​ബ്ദു​ല്ല​ക്കു​ട്ടി, പി.​പി ഫൈ​സ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. യു.​എം ഹു​സൈ​ൻ മ​ല​പ്പു​റം സ്വാ​ഗ​ത​വും സ​മീ​ർ പാ​ണ്ടി​ക്കാ​ട് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:OICCGulf Newssoudi arabiaRahul Gandhi
    News Summary - Rahul Gandhi receives OICC solidarity message
    Similar News
    Next Story
    X