Madhyamam
    Saudi Arabia
    14 Sept 2025 11:03 AM IST
    14 Sept 2025 11:03 AM IST

    റദ്‍വ ​ഗ​ൾ​ഫ് യു​നീ​ക് എ​ഫ്.​സി വി​ജ​യാ​ഘോ​ഷ​വും യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    റദ്‍വ ​ഗ​ൾ​ഫ് യു​നീ​ക് എ​ഫ്.​സി വി​ജ​യാ​ഘോ​ഷ​വും യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    യാം​ബു​വി​ൽ​നി​ന്ന് ജോ​ലി​മാ​റി​പ്പോ​വു​ന്ന ഫ​സ​ൽ മ​മ്പാ​ടി​നു​ള്ള റ​ദ് വ ​ഗ​ൾ​ഫ് യു​നീ​ക് എ​ഫ്.​സിയു​ടെ ഉ​പ​ഹാ​രം കൈ​മാ​റു​ന്നു

    യാം​ബു: ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​വോ​ദ​യ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വ​ടം​വ​ലി, ഷൂ​ട്ട് ഔ​ട്ട് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ​തി​ൽ യാം​ബു റ​ദ് വ ​ഗ​ൾ​ഫ് യു​നീ​ക് ഫു​ട്ബാ​ൾ ക്ല​ബ് വി​ജ​യാ​ഘോ​ഷ​വും യാം​ബു​വി​ൽ​നി​ന്ന് സ്ഥ​ലം മാ​റി​പ്പോ​കു​ന്ന ക്ല​ബ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഫ​സ​ൽ മ​മ്പാ​ടി​ന് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. യാം​ബു ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (വൈ.​ഐ.​എ​ഫ്.​എ) വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം പു​ഴ​ക്കാ​ട്ടി​രി പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. റ​ദ് വ ​ഗ​ൾ​ഫ് യു​നീ​ക് എ​ഫ്.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​ബ്രാ​ഹീം കു​ട്ടി പു​ല​ത്ത് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    റ​ദ് വ ​ഗ​ൾ​ഫ് ക​മ്പ​നി എം.​ഡി ബാ​ബു​ക്കു​ട്ട​ൻ സി. ​പി​ള്ള, യാ​സി​ർ കൊ​ന്നോ​ല (വൈ.​ഐ.​എ​ഫ്.​എ), അ​ലി​യാ​ർ ചെ​റു​കോ​ട് (റ​ദ് വ ​ഗ​ൾ​ഫ് യു​നീ​ക് എ​ഫ്.​സി), നി​യാ​സ് യൂ​സു​ഫ് (മീ​ഡി​യ​വ​ൺ), അ​നീ​സു​ദ്ദീ​ൻ ചെ​റു​കു​ള​മ്പ്‌ (ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം),സ​മ​ദ് വ​ണ്ടൂ​ർ, നാ​സ​ർ മു​ക്കി​ൽ, അ​ജ്മ​ൽ മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട്, ആ​സി​ഫ​ലി പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ, സു​നീ​ർ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, റി​യാ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു.

    റ​ദ് വ ​ഗ​ൾ​ഫ് യു​നീ​ക് എ​ഫ്.​സി മു​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ താ​ര​വും നി​ല​വി​ലെ ക്ല​ബ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും വൈ.​ഐ.​എ​ഫ്.​എ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​വു​മാ​യ ഫ​സ​ൽ മ​മ്പാ​ട് യാം​ബു​വി​ൽ നി​ന്ന് ജോ​ലി​മാ​റി​പ്പോ​കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ക്ല​ബ് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നു​ള്ള ഉ​പ​ഹാ​രം ബാ​ബു​ക്കു​ട്ട​ൻ സി.​പി​ള്ള, ഇ​ബ്രാ​ഹീം കു​ട്ടി പു​ല​ത്ത്, അ​ലി​യാ​ർ ചെ​റു​കോ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. ഷാ​ന​വാ​സ് മ​സ്ക​ൻ വ​ണ്ടൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും സൈ​നു​ൽ ആ​ബി​ദ് മ​ഞ്ചേ​രി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. റി​യാ​സ് വ​ണ്ടൂ​ർ, ഷൈ​ജ​ൽ വ​ണ്ടൂ​ർ, അ​നീ​സ് വാ​ണി​യ​മ്പ​ലം, ഷൗ​ക്ക​ത്ത് മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട്, ഇ​ൻ​തി​യാ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

