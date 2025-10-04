Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 4 Oct 2025 10:55 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Oct 2025 10:55 PM IST

    റിയാദ് നഗര ഭരണത്തിൽ സമൂലമാറ്റം: 16 മുനിസിപ്പൽ ഓഫീസുകൾ നിർത്തലാക്കി

    അഞ്ച് മേഖലാ കേന്ദ്രങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നു
    Representative Image
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    റിയാദ്: തലസ്ഥാന നഗരമായ റിയാദിന്റെ ഭരണ സംവിധാനം പരിഷ്കരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന 16 മുനിസിപ്പൽ ഓഫീസുകളും ഔദ്യോഗികമായി നിർത്തലാക്കി. റിയാദ് മേയർ അമീർ ഡോ. ഫൈസൽ ബിൻ അബ്ദുൽഅസീസ് ബിൻ അയ്യാഫ് പ്രഖ്യാപിച്ച സമഗ്രമായ പരിഷ്കരണ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായാണിത്. കാര്യക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുക, സേവനങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുക, തലസ്ഥാന നഗരിയുടെ അതിവേഗ വളർച്ചയ്ക്കും ആഗോള അഭിലാഷങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായി മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെയാണ് 'റിയാദ് മുനിസിപ്പൽ ട്രാൻസ്‌ഫോർമേഷൻ പ്രോഗ്രാം' എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമിട്ടത്.

    പുതിയ ഘടനയനുസരിച്ച്, നഗരത്തെ അഞ്ച് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ മേഖലകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓരോ മേഖലയുടെയും മേൽനോട്ടം ഒരു ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന വികസിത മാനേജ്‌മെൻ്റ് ടീമിനായിരിക്കും. നഗരത്തിൻ്റെ 100 ശതമാനം പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇനി ഈ പുതിയ സ്ഥാപനങ്ങളായിരിക്കും കൈകാര്യം ചെയ്യുക. ഇതോടെ റിയാദ് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ പ്രധാന ശ്രദ്ധ തന്ത്രപരമായ ആസൂത്രണം, മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കൽ, മൊത്തത്തിലുള്ള ഏകോപനം എന്നിവയിലായിരിക്കും.

    പരിഷ്കാരങ്ങളുടെ ഭാഗമായി, 'മദീനതി' എന്ന് പേരിട്ട ആധുനിക കസ്റ്റമർ സർവീസ് ഹബ്ബുകൾ റിയാദിലുടനീളം തുറന്നു. മുമ്പ് താമസക്കാർക്ക് അവരുടെ ജില്ലയിലെ പ്രാദേശിക മുനിസിപ്പാലിറ്റി വഴി മാത്രമേ സേവനങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ ഇനി താമസസ്ഥലം പരിഗണിക്കാതെ ഈ കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴി എല്ലാ മുനിസിപ്പൽ സേവനങ്ങളും നേടാനാകും. വിപുലീകരിച്ച ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലൂടെയും സേവനം ലഭ്യമാകും. പുതിയ പരിഷ്കാരം വികേന്ദ്രീകരണത്തിലേക്കുള്ള ഒരു സുപ്രധാന മാറ്റമാണ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്.

    സ്ട്രാറ്റജിക്, സൂപ്പർവൈസറി ചുമതലകൾ, ഓപ്പറേഷണൽ (പ്രവർത്തന) ചുമതലകൾ, കസ്റ്റമർ-ഫേസിംഗ്, കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇടപഴകൽ സേവനങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ ത്രിതല സംവിധാനമാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ഈ പരിപാടി സുസ്ഥിരമായ ഫലങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി പുതിയ സംഘടനാപരവും സാങ്കേതികപരവും മാനുഷികവുമായ സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ടെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. പ്രകടന സൂചകങ്ങളിലൂടെയും വിശദമായ മേൽനോട്ട സംവിധാനങ്ങളിലൂടെയും ഈ പുതിയ സംവിധാനം നിരീക്ഷിക്കപ്പെടും.

    പുതിയ പരിഷ്കാരം റിയാദിൻ്റെ നഗര ഭരണത്തിൽ ഒരു വഴിത്തിരിവാകുമെന്ന് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഓരോ മേഖലക്കും അനുയോജ്യമായ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും വേഗത്തിലുള്ളതും കൂടുതൽ പ്രതികരിക്കുന്നതുമായ മുനിസിപ്പൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിനും ഇത് ലക്ഷ്യമിടുന്നു. കൂടാതെ, റിയാദിൻ്റെ ആഗോള തലസ്ഥാനമെന്ന പദവിക്കും പ്രധാന സംഭവങ്ങളുടെയും ഭാവി പദ്ധതികളുടെയും കേന്ദ്രമെന്ന നിലയ്ക്കും അനുസൃതമായി, ആധുനികവും താമസക്കാർക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതുമായ ഒരു ഉപഭോക്തൃ അനുഭവം നൽകാനും കമ്മ്യൂണിറ്റി പങ്കാളിത്തം ശക്തിപ്പെടുത്താനും ഈ മാറ്റങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നു.

