Madhyamam
    Saudi Arabia
    18 Aug 2025 9:09 AM IST
    date_range 18 Aug 2025 9:09 AM IST

    ഖു​റ​യാ​ത്ത് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ക്ല​ബ്; നോ​ർ​ത്തേ​ൺ റീ​ജ്യ​ൻ പ്രീ​മി​യ​ർ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ലീ​ഗ് 2025 സീ​സ​ൺ സ​മാ​പി​ച്ചു

    ഖു​റ​യാ​ത്ത് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ക്ല​ബ്; നോ​ർ​ത്തേ​ൺ റീ​ജ്യ​ൻ പ്രീ​മി​യ​ർ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ലീ​ഗ് 2025 സീ​സ​ൺ സ​മാ​പി​ച്ചു
    ടീം ​ഖു​റ​യാ​ത്ത് നൈ​റ്റ് റൈ​ഡേ​ഴ്‌​സ് ട്രോ​ഫി​യു​മാ​യി 

    അ​ൽ ഖു​റാ​യാ​ത്ത്: ഖു​റാ​യാ​ത്ത് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ക്ല​ബ്ബി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച നോ​ർ​ത്തേ​ൺ റീ​ജ്യ​ൻ പ്രീ​മി​യ​ർ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ലീ​ഗ് 2025 സീ​സ​ൺ നാ​ല് സ​മാ​പി​ച്ചു. പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ വി​വി​ധ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടീ​മു​ക​ൾ മാ​റ്റു​ര​ച്ച മ​ത്സ​രം ഖു​റ​യാ​ത്ത് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ക്ല​ബ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ മി​ക​വു​റ്റ സം​ഘാ​ട​ന​ത്തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ഖു​റാ​യാ​ത്ത് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ക്ല​ബ്ബി​നെ ഫൈ​ന​ലി​ൽ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി ഖു​റ​യാ​ത്ത് നൈ​റ്റ് റൈ​ഡേ​ഴ്‌​സ് വി​ജ​യി​ക​ളാ​യി. ബെ​സ്റ്റ് ബാ​റ്റ്സ്മാ​ൻ ആ​യി ഹി​ജാ​സ്, ബെ​സ്റ്റ് ബൗ​ള​ർ ഷ​റ​ഫ്, ബെ​സ്റ്റ് ഫീ​ൽ​ഡ​ർ ജോ​ബി ക​ണ്ണൂ​ർ, ബെ​സ്റ്റ് കോ​ച്ച് കെ.​ടി മി​റാ​ഷ് എ​ന്നി​വ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ ര​തീ​ഷ് ത​ങ്ക​ച്ച​ൻ ന​യി​ച്ച ഖു​റ​യാ​ത്ത് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ക്ല​ബ് ഫെ​യ​ർ പ്ലേ​യ് പോ​യ​ന്റ്സ് നേ​ടി ശ്ര​ദ്ധ ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ചു. ക്ല​ബ് ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ ഡോ. ​മ​ല്ലി​കാ​ർ​ജു​ൻ, ലി​ബി​ൻ സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ, രാ​ജേ​ഷ് വ​ർ​ക്ക​ല, ഷൈ​നു തി​രു​വ​ല്ല, അ​നീ​ഷ് തി​രു​വ​മ്പാ​ടി, ടോ​ണി കോ​ട്ട​യം, വി​ഷ്ണു കൊ​ല്ലം, റെ​യ്‌​സ് വ​യ​നാ​ട് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് ചു​ക്കാ​ൻ പി​ടി​ച്ച​ത്. ഹ​ർ​ഷ​ൽ കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് , ര​തീ​ഷ് ത​ങ്ക​ച്ച​ൻ, അ​രു​ൺ, ധി​മേ​ഷ് കൊ​ല്ലം എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ലോ​ക കാ​ൻ​സ​ർ രോ​ഗി​ക​ളോ​ടു​ള്ള സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​മാ​യി ക​ണ്ട് അ​വ​രോ​ടു​ള്ള ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​മാ​യി മാ​റു​വാ​ൻ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടീ​മു​ക​ളോ​ട് ഖു​റ​യാ​ത്ത് ജ​ന​റ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ ഡോ. ​മ​ല്ലി​കാ​ർ​ജു​ൻ ഉ​ണ​ർ​ത്തി. സൗ​ദി മി​നി​സ്ട്രി ഓ​ഫ് ഇ​ന്റീ​രി​യ​ർ മു​ൻ ചീ​ഫ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഹ​മൂ​ദ് അ​ബു ഫൈ​സ​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ക്രി​ക്ക​റ്റ് ക്ല​ബ് ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ ര​തീ​ഷ് ത​ങ്ക​ച്ച​ൻ, ഖു​റ​യാ​ത്ത് നൈ​റ്റ് റൈ​ഡേ​ഴ്‌​സ് ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ ശി​ഹാ​ബ് കൊ​ടു​ങ്ങ​ലൂ​ർ, അ​ഷ്റ​ഫ് , ഷൈ​നു തി​രു​വ​ല്ല, ധി​മേ​ഷ് കൊ​ല്ലം, ഹ​ർ​ഷ​ൽ, മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

