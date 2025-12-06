Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 6 Dec 2025 9:27 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Dec 2025 9:27 AM IST

    ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‍ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ മ​ഹ്ജ​റി​ൽ ഖു​ർ​ആ​ൻ പ​ഠ​ന​ക്ലാ​സ് ആ​രം​ഭി​ച്ചു

    ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‍ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ മ​ഹ്ജ​റി​ൽ ഖു​ർ​ആ​ൻ പ​ഠ​ന​ക്ലാ​സ് ആ​രം​ഭി​ച്ചു
    ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ് ലാ​ഹി സെൻറ​ർ മ​ഹ്ജ​റി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച

    ഖു​ർ​ആ​ൻ പ​ഠ​ന​ക്ലാ​സി​ന്റെ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം അ​ബ്​​ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ

    പൂ​വ​ഞ്ചേ​രി നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    ജി​ദ്ദ: മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ വി​ശു​ദ്ധ ഖു​ർ​ആ​നി​െൻറ​യും പ്ര​വാ​ച​ക​ച​ര്യ​യു​ടെ​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ കൃ​ത്യ​മാ​യ പ്ര​ബോ​ധ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്​​ലാ​ഹി സെൻറ​ർ മ​ഹ്ജ​റി​ലു​ള്ള ന്യൂ ​ഗു​ലൈ​ൽ പോ​ളി​ക്ലി​നി​ക്കി​ൽ ഖു​ർ​ആ​ൻ പ​ഠ​ന​ക്ലാ​സ്​ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. പോ​ളി​ക്ലി​നി​ക്ക് സി.​ഇ.​ഒ അ​ബ്​​ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ പൂ​വ​ഞ്ചേ​രി ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ് ലാ​ഹി സെന്റർ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ അ​ബ്ബാ​സ് ചെ​മ്പ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    മാ​ന​വ​രാ​ശി​യു​ടെ സ​മ്പൂ​ർ​ണ സം​സ്ക​ര​ണ​ത്തി​െൻറ നി​ദാ​നം വി​ശു​ദ്ധ ഖു​ർ​ആ​നി​െൻറ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളെ ജീ​വ​വാ​യു​വാ​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​തി​െൻറ പ്ര​ക​ട​ന​മാ​യ പ്ര​വാ​ച​ക ജീ​വി​ത​ത്തി​െൻറ നേ​ർ ചി​ത്രം ഒ​രോ​രു​ത്ത​രി​ലൂ​ടേ​യും സാ​ക്ഷാ​ത്ക​രി​ക്ക​ലാ​ണെ​ന്നും പ​ഠ​ന ക്ലാ​സി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ ശി​ഹാ​ബ് സ​ല​ഫി എ​ട​ക്ക​ര പ്ര​സ്താ​വി​ച്ചു. നൂ​രി​ഷാ വ​ള്ളി​ക്കു​ന്ന് സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​ഷ്റ​ഫ് ഒ​ള​വ​ണ്ണ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​സ്സു​ദ്ദീ​ൻ സ്വ​ലാ​ഹി ഖു​ർ​ആ​ൻ പ​ഠ​ന​ത്തി​െൻറ സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് വി​വ​രി​ച്ചു. എ​ല്ലാ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച​യും ഇ​ശാ ന​മ​സ്കാ​ര​ത്തി​ന് ശേ​ഷ​മാ​യി​രി​ക്കും ക്ലാ​സു​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക. വി​ശു​ദ്ധ ഖു​ർ​ആ​നി​ലെ അ​മൂ​ല്യ​മാ​യ പാ​ഠ​ങ്ങ​ൾ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും ഖു​ർ​ആ​ൻ പ​ഠ​ന​ക്ലാ​സി​ലേ​ക്ക് സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്: 0571796161, 0500903547, 0509396416

