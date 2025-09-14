Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 14 Sept 2025 11:13 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Sept 2025 11:13 AM IST

    പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ഖു​ർ​ആ​ൻ ഹി​ഫ്ദ് കോ​ഴ്സ് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്നു

    പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ഖു​ർ​ആ​ൻ ഹി​ഫ്ദ് കോ​ഴ്സ് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്നു
    ജി​ദ്ദ: 'ജം​ഇ​യ്യ​ത്തു ഖൈ​റു​ക്കും ത​ഹ്‌​ഫീ​ദു​ൽ ഖു​ർ​ആ​നി​ന്റെ' കീ​ഴി​ൽ അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തോ​ടെ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​യു​ള്ള ഖു​ർ​ആ​ൻ ഹി​ഫ്ദ് കോ​ഴ്സി​ന്റെ ആ​ദ്യ ബാ​ച്ച് സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 15 ന് ​ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‍ലാ​ഹി സെ​ന്റ​റി​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ഞാ​യ​ർ മു​ത​ൽ വ്യാ​ഴം വ​രെ രാ​വി​ലെ 7 മ​ണി മു​ത​ൽ ഉ​ച്ച​ക്ക് 12 മ​ണി​വ​രെ​യാ​ണ് ഫു​ൾ ടൈം ​കോ​ഴ്സു​ക​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഖു​ർ​ആ​ൻ പ​ഠ​ന​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ത​ന്നെ ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​വ​ഗാ​ഹം, ഖു​ർ​ആ​നി​ക വ​ച​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളും വ്യാ​ഖ്യാ​ന​ങ്ങ​ളും മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്ക​ൽ, ത​ജ്‌​വീ​ദോ​ടു കൂ​ടി​യു​ള്ള പാ​രാ​യ​ണം തു​ട​ങ്ങിയവയുമുണ്ടാകും. 'ജം​ഇ​യ്യ​ത്തു ഖൈ​റു​ക്കും ത​ഹ്ഫീ​ദു​ൽ ഖു​ർ​ആ​നി​ന്റെ' കീ​ഴി​ലാ​യ​തു​കൊ​ണ്ട് സൗ​ദി അം​ഗീ​കൃ​ത പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളു​മാ​ണ് ദാ​റു ശൈ​ഖു​ൽ ഇ​സ്‍ലാം ഇ​ബ്നു തൈ​മി​യ പ​ഠി​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

    ഈ ​ബാ​ച്ചി​ലേ​ക്കു​ള്ള അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ തു​ട​രു​ന്ന​താ​യി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. പു​തു​താ​യി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‍ലാ​ഹി സെ​ന്റ​റി​ന്റെ www.islahicenter.org എ​ന്ന വെ​ബ്സൈ​റ്റ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാം.

    Girl in a jacket

