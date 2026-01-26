Begin typing your search above and press return to search.
    ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​എ​ഫ് സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ ക്വി​സ് മ​ത്സ​രം

    ജൂ​നി​യ​ർ, സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ജി​ദ്ദ​ക്ക്​ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം
    ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​എ​ഫ് സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ ക്വി​സ് മ​ത്സ​രം
     ശ്രീ​ന​ന്ദ കു​റു​ങ്ങാ​ട്ട്, നാ​ദി​ർ യൂ​നു​സ്, ജ​സ്റീ​ൽ ഷൈ​ജു, എ​ൽ​ബ​ർ​ട്ട് ജോ​ബി ജോ​ൺ, ശി​വാ​ന​ന്ദ​ൻ, കൃ​പ കു​റു​ങ്ങാ​ട്ട്, സ​ന​ൽ സു​ധാ​ക​ര​ൻ, അ​ല​ൻ ഹെൻറി

    റി​യാ​ദ്: വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ (ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​എ​ഫ്) സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ കൗ​ൺ​സി​ലി​െൻറ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സൗ​ദി ത​ല​ത്തി​ൽ ക്വി​സ് മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ജൂ​നി​യ​ർ, സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ റി​യാ​ദ്, ജി​ദ്ദ, ഖ​ർ​ജ്, ദ​മ്മാം, ജു​ബൈ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ലു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ടീ​മു​ക​ൾ മാ​റ്റു​ര​ച്ചു.

    ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ജി​ദ്ദ കൗ​ൺ​സി​ലി​നെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച ശ്രീ​ന​ന്ദ കു​റു​ങ്ങാ​ട്ട്, നാ​ദി​ർ യൂ​നു​സ് സ​ഖ്യം ഒ​ന്നാം​സ്ഥാ​നം നേ​ടി. അ​ൽ ഖ​ർ​ജ് കൗ​ൺ​സി​ലി​െൻറ ജ​സ്റീ​ൽ ഷൈ​ജു, എ​ൽ​ബ​ർ​ട്ട് ജോ​ബി ജോ​ൺ ടീ​മി​നാ​ണ് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം. സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ജി​ദ്ദ കൗ​ൺ​സി​ലി​െൻറ ശി​വാ​ന​ന്ദ​ൻ, കൃ​പ കു​റു​ങ്ങാ​ട്ട് ടീം ​ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും അ​ൽ ഖ​ർ​ജ് കൗ​ൺ​സി​ലി​െൻറ സ​ന​ൽ സു​ധാ​ക​ര​ൻ, അ​ല​ൻ ഹെൻറി ടീം ​ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. ക്വി​സ് മാ​സ്​​റ്റ​ർ വി​വേ​ക് ടി. ​ചാ​ക്കോ ന​യി​ച്ച മ​ത്സ​രം വി​ജ്ഞാ​ന​പ്ര​ദ​വും ആ​വേ​ശ​ക​ര​വു​മാ​യ അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി മാ​റി. ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​എ​ഫ് ഗ്ലോ​ബ​ൽ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ഡോ. ​ആ​നി ലി​ബു ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    നാ​ഷ​ന​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ഷ​ബീ​ർ ആ​ക്കോ​ട് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഗ്ലോ​ബ​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നൗ​ഷാ​ദ് ആ​ലു​വ, നാ​ഷ​ന​ൽ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ വി​ലാ​സ് കു​റു​പ്പ് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ ഫോ​റം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ പ്രി​യ കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ഇ​വ​ൻ​റ്​ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ മി​ഥു​ൻ ആ​ൻ​റ​ണി എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. റി​യാ​ദ്, ജി​ദ്ദ, ദ​മ്മാം, ഖ​ർ​ജ്, ജു​ബൈ​ൽ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും അം​ഗ​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ച​ട​ങ്ങി​ൽ നാ​ഷ​ന​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹെൻറി തോ​മ​സ് സ്വാ​ഗ​ത​വും പ്രി​യ കൃ​ഷ്ണ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

