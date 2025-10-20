Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 20 Oct 2025 1:58 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Oct 2025 1:58 PM IST

    ബ​ഹു​സ്വ​ര​ത, നീ​തി, സ​മാ​ധാ​നം’; ത്രൈ​മാ​സ ദേ​ശി​യ കാ​മ്പ​യി​ൻ

    ബ​ഹു​സ്വ​ര​ത, നീ​തി, സ​മാ​ധാ​നം’; ത്രൈ​മാ​സ ദേ​ശി​യ കാ​മ്പ​യി​ൻ
    ‘ബ​ഹു​സ്വ​ര​ത, നീ​തി, സ​മാ​ധാ​നം’ ശീ​ർ​ഷ​ക​ത്തി​ൽ സൗ​ദി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‍ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ ബു​റൈ​ദ​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച കാ​മ്പ​യി​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്

    ബു​റൈ​ദ: ‘ബ​ഹു​സ്വ​ര​ത, നീ​തി, സ​മാ​ധാ​നം’ എ​ന്ന ശീ​ർ​ഷ​ക​ത്തി​ൽ സൗ​ദി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‍ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ത്രൈ​മാ​സ ദേ​ശി​യ കാ​മ്പ​യി​നി​ന് ബു​റൈ​ദ​യി​ൽ തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചു. ഒ​രു പൂ​ന്തോ​ട്ട​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ നി​റ​ങ്ങ​ളു​ള്ള പു​ഷ്പ​ങ്ങ​ൾ പോ​ലെ, ഹി​ന്ദു​വും മു​സ​ൽ​മാ​നും കൃ​സ്ത്യ​നി​യും ജൈ​ന​നും മ​ത​മു​ള്ള​വ​നും മ​ത​മി​ല്ലാ​ത്ത​വ​നും ഒ​രേ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യെ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച് ജീ​വി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന​താ​ണ് ബ​ഹു​സ്വ​ര​ത​യെ​ന്ന് ബു​റൈ​ദ ജാ​ലി​യാ​ത്ത് മ​ല​യാ​ള വി​ഭാ​ഗം അ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ അ​ഹ് മ​ദ് ശ​ജ്മീ​ർ ന​ദ് വി ​പ​റ​ഞ്ഞു. ദേ​ശീ​യ ക്യാ​മ്പ​യി​നി​ന്റെ ബു​റൈ​ദ ഏ​രി​യാ​ത​ല കാ​മ്പ​യി​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ വി​ഷ​യം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    നാ​നാ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഏ​ക​ത്വം എ​ന്ന പ്ര​മേ​യം നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്ന ന​മ്മു​ടെ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ അ​ല​ങ്കാ​ര​മാ​ണ് ആ ​ബ​ഹു​സ്വ​ര​ത​യെ​ന്നും ബ​ഹു​സ്വ​ര സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ സ്വ​സ്ത​യും സ​മാ​ധാ​ന​വും നി​ല​നി​ൽ​ക്കാ​ൻ തു​ല്ല്യ നീ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ല്ലാ​ത്ത​പ​ക്ഷം അ​സ​മാ​ധാ​ന​വും അ​സ​ന്തു​ലി​താ​വ​സ്ഥ​യും ഉ​ട​ലെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ത് കൊ​ണ്ട് വ്യ​ത്യ​സ്ത അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ളും ചി​ന്ത​ധാ​ര​ക​ളും ഉ​ട​ലെ​ടു​ക്കു​ന്ന വീ​ട്, വി​ദ്യാ​ല​യം. തൊ​ഴി​ലി​ടം സം​ഘ​ട​ന ത​ല​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ എ​ല്ലാ​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും അ​ഭി​പ്രാ​യ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​വും നീ​തി​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ഹ്മ​ദ് ശ​ജ്മീ​ർ ന​ദ്‍വി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. സു​ൽ​ഫീ​ക്ക​ർ ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    വി​വി​ധ മ​ത ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളും ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളും നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് ഗോ​ത്ര​ങ്ങ​ളും സം​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ളും നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​യെ മു​ന്‍കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഭ​രി​ച്ചി​രു​ന്ന മു​ഗ​ൾ രാ​ജാ​ക്ക​ന്മാ​രും മ​റ്റും ഈ ​ബ​ഹു​സ്വ​ര​ത ഉ​ൾ​കൊ​ണ്ട​വ​രാ​ണെ​ന്നും ഏ​ക സി​വി​ൽ കോ​ഡ് പോ​ലു​ള്ള ബി​ല്ലു​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​രു സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​നു ത​ന്നെ ഏ​റെ ഭീ​ഷ​ണി​യാ​യി​രി​ക്കെ, ഇ​ന്ത്യ മ​ഹാ​രാ​ജ്യ​ത്ത് അ​ത് ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത് മു​ഖേ​ന ഏ​റെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​മെ​ന്നും ആ​ക​യാ​ൽ കാ​മ്പ​യി​ൻ പ്ര​മേ​യം കാ​ലി​ക പ്ര​സ​ക്ത​വും ഏ​റെ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യേ​ണ്ട വി​ഷ​യ​മാ​ണെ​ന്നും യോ​ഗം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത ഡോ. ​ഫ​ഖ്റു​ദ്ദീ​ൻ കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് (ശി​ഫ ബു​റൈ​ദ പോ​ളി ക്ലി​നി​ക്) അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    റ​ഷീ​ദ് വാ​ഴ​ക്കാ​ട് (ത​നി​മ), അ​മീ​സ് സ്വ​ലാ​ഹി (ഒ.​ഐ.​സി.​സി), ദി​നേ​ശ് മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് (പ്ര​വാ​സി സം​ഘം), എം.​സി. മു​സ്ത​ഫ (കെ.​എം.​സി.​സി), അ​ൻ​സാ​ർ തോ​പ്പി​ൽ (ഇ​ശ​ൽ ബു​റൈ​ദ) എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ് കൊ​ട്ടി​യം സ്വാ​ഗ​ത​വും ശി​ബു കൊ​ല്ലം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ഹ്സ​ൻ ആ​ശി​ഖ് ഖു​ർ​ആ​ൻ പാ​രാ​യ​ണം ന​ട​ത്തി.

    TAGS:campaignburaidah
