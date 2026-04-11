Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightസൗദിയിൽ പ്രഫഷനൽ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 11 April 2026 6:26 PM IST
    Updated On
    date_range 11 April 2026 6:26 PM IST

    സൗദിയിൽ പ്രഫഷനൽ ഡ്രൈവിങ് കാർഡിന് ഇനി യോഗ്യത പരീക്ഷ നിർബന്ധം

    text_fields
    bookmark_border
    സ്​കൂൾ ബസ്​ ഓടിക്കാനും ​പരീക്ഷ പാസാകണം
    സൗദിയിൽ പ്രഫഷനൽ ഡ്രൈവിങ് കാർഡിന് ഇനി യോഗ്യത പരീക്ഷ നിർബന്ധം
    cancel

    റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയിലെ ഗതാഗത മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഡ്രൈവർമാർക്ക് പ്രഫഷനൽ ഡ്രൈവിങ് കാർഡ് ലഭിക്കുന്നതിന് നിശ്ചിത യോഗ്യത പരീക്ഷ പാസാകണമെന്ന നിയമം പൊതുഗതാഗത അതോറിറ്റി (ടി.ജി.എ) കർശനമാക്കി. രാജ്യത്തെ ഗതാഗത സേവനങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരവും സുരക്ഷയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതി​െൻറ ഭാഗമായാണ് പുതിയ പരിഷ്കാരം.

    അന്താരാഷ്​ട്ര ഗതാഗതം, ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഏജൻസി സേവനങ്ങൾ, വിവിധ ബസ് സർവിസുകൾ, ബ്രോക്കറേജ്, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്ര സേവനങ്ങൾ (സ്​കൂൾ ബസ്​) തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡ്രൈവർമാർക്ക് പ്രാവീണ്യ പരീക്ഷ നിർബന്ധമാണെന്ന് അതോറിറ്റി പുറപ്പെടുവിച്ച പുതിയ ചട്ടങ്ങളിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

    ബസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഡ്രൈവർമാർക്കായി അതോറിറ്റി ആരംഭിക്കുന്ന പ്രഫഷനൽ യോഗ്യത പരിപാടിയുടെ തീയതി മുതൽ പുതിയ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. നിലവിൽ സാധുവായ ഡ്രൈവർ കാർഡുള്ളവർക്ക് അതി​െൻറ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നത് വരെ തുടർന്നുപോകാം. എന്നാൽ കാലാവധി കഴിയുന്ന മുറയ്ക്ക് പുതുക്കുന്നതിനായി പരീക്ഷ പാസാകേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ്.

    നിലവിൽ ഡ്രൈവർ കാർഡ് ഇല്ലാത്തവർക്കും നിലവിലുള്ള കാർഡി​െൻറ കാലാവധി കഴിഞ്ഞവർക്കും യോഗ്യത പരിപാടി ആരംഭിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ തന്നെ പുതിയ നിബന്ധന ബാധകമാകും. ടാങ്കറുകളും മറ്റ് അപകടകരമായ വസ്തുക്കളും കൊണ്ടുപോകുന്ന വാഹനങ്ങളിലെ ഡ്രൈവർമാർക്ക് കാർഡ് ലഭിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക തൊഴിൽ പ്രാവീണ്യ പരീക്ഷ തന്നെ പാസാകണമെന്ന് അതോറിറ്റി പ്രത്യേകം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    ഗതാഗത മേഖലയിലെ പ്രഫഷനലിസം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിലൂടെ റോഡപകടങ്ങൾ കുറക്കാനും മികച്ച സേവനം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കാനും സാധിക്കുമെന്നാണ് പൊതുഗതാഗത അതോറിറ്റിയുടെ വിലയിരുത്തൽ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:examsDrivingMandatorySaudi Arabia NewsPublic Transport Authority
    News Summary - Qualification exam now mandatory for professional driving cards in Saudi Arabia
