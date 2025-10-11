Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    11 Oct 2025 9:55 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Oct 2025 9:55 AM IST

    ഖ​ത്തീ​ഫ് ഫി​ഷ് മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ക്ല​ബ് ജ​ഴ്‌​സി പ്ര​കാ​ശ​നം

    ഖ​ത്തീ​ഫ് ഫി​ഷ് മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ക്ല​ബ് ജ​ഴ്‌​സി പ്ര​കാ​ശ​നം
    ഖ​ത്തീ​ഫ് ഫി​ഷ് മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ക്ല​ബ് ജ​ഴ്‌​സി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്ത​പ്പോ​ൾ

    Listen to this Article

    ഖ​ത്തീ​ഫ്: ഫി​ഷ് മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ഫു​ട്ബാ​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള ഖ​ത്തീ​ഫ് ഫി​ഷ് മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ക്ല​ബ് പു​തി​യ സീ​സ​ൺ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള ജ​ഴ്‌​സി മ​ന്നാ സൂ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് പ്ര​തി​നി​ധി ഫാ​രി​സ് വ​ളാ​ഞ്ചേ​രി, ഇ​സാ​ഫ്കോ സ​മ്മാ​ക്ക് ക​മ്പ​നി പ്ര​തി​നി​ധി റ​ഫീ​ഖ് ഇ​സാ​ഫ്കോ എ​ന്നി​വ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. ക്ല​ബ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യ എ​ൻ.​എ​ഫ് സു​ലൈ​മാ​ൻ, യാ​സി​ർ പ​ള്ളി​പ്പ​ടി, ഹ​ബീ​ബ് പൊ​ന്നാ​നി, സി​ദ്ധി​ഖ് വേ​ങ്ങ​ര എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ജ​ഴ്‌​സി ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. ക്ല​ബ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യ സി.​വി. ഷ​ബീ​ർ, ത്വാ​ഹാ താ​നൂ​ർ, ഷാ​ഫി കോ​ണി, മു​ജീ​ബ് ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം, റ​ഫീ​ഖ് പാ​ല​പ്പെ​ട്ടി, ജെ.​ആ​ർ. റ​ഷീ​ദ്, അ​നീ​ഷ് ഗ​സ്സാ​ൽ, ഫ​ഹ​ദ് വെ​ളി​യ​ങ്കോ​ട്, സി.​വി. ഷ​ഫീ​ഖ്, സി​റാ​ജ് ക​ല്ല​ടി​ക്കോ​ട്, റ​ഷീ​ദ് കു​വൈ​ത്ത്, ഷാ​ഫി വെ​ളി​യ​ങ്കോ​ട്, മു​ജീ​ബ് തെ​യ്യ​ല, ബാ​ദു​ഷ പൊ​ന്നാ​നി, ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ വെ​ളി​യ​ങ്കോ​ട്, ബ​ഷീ​ർ ക​ല്ല​ടി​ക്കോ​ട്, ബ​ഷീ​ർ മ​ങ്ക​ട, ഷം​സു വെ​ളി​യ​ങ്കോ​ട്, ഹം​സ കൊ​ടി​ഞ്ഞി, ക​രീം വെ​ളി​യ​ങ്കോ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:QatifSaudi NewsJersey Releasegulf news malayalam
    News Summary - Qatif Fish Market Football Club Jersey Release
