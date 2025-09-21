Begin typing your search above and press return to search.
    ഖ​ത്തീ​ഫ് ഫി​ഷ് മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് കൂ​ട്ടാ​യ്മ 'ഒ​രു​മി​ച്ചോ​ണം' സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ഖ​ത്തീ​ഫ് ഫി​ഷ് മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് കൂ​ട്ടാ​യ്മ ‘ഒ​രു​മി​ച്ചോ​ണം’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    ഖ​ത്തീ​ഫ് ഫി​ഷ് മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് കൂ​ട്ടാ​യ്മ 'ഒ​രു​മി​ച്ചോ​ണം' എ​ന്ന പേ​രി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽനി​ന്ന്

    ഖ​ത്തീ​ഫ്: ‘ഒ​രു​മി​ച്ചോ​ണം’ ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ൽ ഖ​ത്തീ​ഫ് ഫി​ഷ് മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് കൂ​ട്ടാ​യ്മ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ക​വി​യും എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നും ടോ​സ്റ്റ് മാ​സ്റ്റ​റും സാം​സ്ക്കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​യ സ​ഈ​ദ് ഹ​മ​ദാ​നി പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​നും ഖ​ത്തീ​ഫ് ഫി​ഷ്മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടീം ​മാ​നേ​ജ​രു​മാ​യ എ​ൻ.​എ​ഫ് സു​ലൈ​മാ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.


    ഹ​ബീ​ബ് പൊ​ന്നാ​നി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ബ​ഷീ​ർ ക​ല്ല​ടി​ക്കോ​ട്, ബാ​സി താ​ജ്, ഷാ​ഫി കൂ​നി, അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ പൊ​ന്നാ​നി, സി​റാ​ജ് ക​ല്ല​ടി​ക്കോ​ട്, സി.​വി ക​രീം, ഷാ​ഫി മു​ഹ​മ്മ​ദ്, റ​ഫീ​ഖ് പാ​ല​പ്പെ​ട്ടി, സി​ദ്ദീഖ് വേ​ങ്ങ​ര, സ​ന്തോ​ഷ് ഡി​വൈ​ൻ, പി.​എ​സ് അ​ലി എ​ന്നി​വ​ർ കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. റ​ഷീ​ദ് അ​റേ​ബ്യന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​നീ​ഷ് ഫാ​ദി​ൽ ഗ​സ​ൽ, റ​ഷീ​ദ് ശ്രീ​കൃ​ഷ്ണ​പു​രം, ഇ​സ്‌​റാ​ഫ്, സി.​വി ഷ​ഫീ​ഖ്, ബാ​ദു​ഷ പൊ​ന്നാ​നി, ജെ.​ആ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, എം.​എ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​ൻ, അ​നീ​ഷ് ത​വ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഓ​ണ​സ​ദ്യ ഒ​രു​ക്കി. ഷൈ​മ ഷ​ബീ​ർ, കെ.​സി ഈ​ശാ​ന ക​രീം എ​ന്നീ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഡാ​ൻ​സും സ​ൽ​വ ഷ​ബീ​റി​ന്റെ ഓ​ണ​പ്പാ​ട്ടും പ​രി​പാ​ടി​ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​ക്കി. ദ​മ്മാം അ​റേ​ബ്യ​ൻ സിം​ഗേ​ഴ്സി​ന്റെ ഗാ​ന​മേ​ള​യോ​ടൊ​പ്പം മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും ഗാ​യ​ക​രു​മാ​യ അ​ക്ബ​ർ അ​ലി കൊ​ടു​ങ്ങ​ലൂ​ർ, ഫൈ​സ​ൽ പൊ​ന്നാ​നി, ഷ​ഫീ​ഖ് പൊ​ന്നാ​നി, ഹ​സ്സ​ൻ മൂ​സ പൊ​ന്നാ​നി എ​ന്നി​വ​രും ഗാ​നം ആ​ല​പി​ച്ചു.

    വ​ടം​വ​ലി, ക​സേ​ര ക​ളി, ഉ​റി​യ​ടി, ലെ​മ​ൺ ആ​ൻ​ഡ് സ്പൂ​ൺ എ​ന്നീ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ന​ട​ന്നു. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ന​ട​ത്തി​യ കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ നൈ​ല ,സാ​റാ ഫാ​ത്തി​മ, സ​ഫാ​ൻ ബാ​വ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ മി​ക​ച്ച​താ​യി​രു​ന്നു. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ക്കും വി​ജ​യി​ച്ച​വ​ർ​ക്കും ഉ​പ​ഹാ​ര​ം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. കേ​ര​ള ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി​യോ​ടൊ​പ്പം ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​ക​ളും ത​മി​ഴ് നാ​ട്ടു​കാ​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന വ​ലി​യൊ​രു സ​മൂ​ഹം പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു .

    ജാ​ഫ​ർ പാ​ല​ക്കാ​ട്, അ​ഖി​ൽ അ​ശോ​ക​ൻ, ഷാ​ജി പു​ന​ലൂ​ർ, കൃ​ഷ്ണ​ൻ തി​രു​നെ​ൽ​വേ​ലി, ഷം​സു കു​ന്ന​ത്തി​യി​ൽ, അ​ൻ​വ​ർ അ​ഴീ​ക്കോ​ട്, സു​ബീ​ഷ് താ​ജ് എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി നി​ർ​വാ​ഹ​ക സ​മി​തി ക​ൺ​വീ​ന​റും സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​യ യാ​സി​ർ പ​ള്ളി​പ്പ​ടി സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

