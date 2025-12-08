Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഖത്തർ അമീർ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 8 Dec 2025 5:19 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Dec 2025 5:19 PM IST

    ഖത്തർ അമീർ റിയാദിലെത്തി, സൗദി കിരീടാവകാശി സ്വീകരിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ഖത്തർ-സൗദി കോഒാഡിനേഷൻ കൗൺസിൽ യോഗം ആരംഭിച്ചു
    ഖത്തർ അമീർ റിയാദിലെത്തി, സൗദി കിരീടാവകാശി സ്വീകരിച്ചു
    cancel
    camera_alt

    റിയാദിലെത്തിയ ഖത്തർ അമീർ ശൈഖ് തമീം ബിൻ ഹമദ് ആൽഥാനിയെ സൗദി കിരീടാവകാശി അമീർ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ സൽമാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു

    Listen to this Article

    റിയാദ്: ഖത്തർ അമീർ ശൈഖ് തമീം ബിൻ ഹമദ് ആൽഥാനി സൗദി തലസ്ഥാനത്ത്​ എത്തി. റിയാദിലെ കിങ് ഖാലിദ് അന്താരാഷ്​ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയ ഖത്തർ അമീറിനെ കിരീടാവകാശി അമീർ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ സൽമാൻ നേരി​ട്ടെത്തി സ്വീകരിച്ചു. റിയാദിൽ ആരംഭിച്ച ഖത്തർ-സൗദി കോഓഡിനേഷൻ കൗൺസിലി​െൻറ എട്ടാമത്​ യോഗത്തിൽ പ​ങ്കെടുക്കാനാണ്​ വരവ്​. ഇരു നേതാക്കളുടെയും സംയുക്ത അധ്യക്ഷതയിലാണ്​ യോഗം നടക്കുന്നത്​.


    റിയാദിൽ ഖത്തർ-സൗദി കോഒാഡിനേഷൻ കൗൺസിൽ യോഗം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ

    ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്താനും സഹകരിക്കുന്ന മേഖലകളുടെ വ്യാപ്​തി വർധിപ്പിക്കാനും സൗഹൃദം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാനുമാണ്​ ഈ സന്ദർശനവും യോഗവും. ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങളുടെ ആഴം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയും അവയെ കൂടുതൽ വിശാലമായ തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുകയും സംയുക്ത സഹകരണത്തിനുള്ള അവസരങ്ങൾ പുതുക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന്​ ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി.


    യോഗത്തിൽ നിരവധി സഹകരണ കരാറുകൾ ഒപ്പുവെക്കും. റിയാദിൽ ഗൾഫ് സഹകരണ കൗൺസിലി​െൻറ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി യോഗം ചേർന്നതിന് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഖത്തർ അമീറി​െൻറ സന്ദർശനം.


    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:RiyadharrivesSaudi crown princeQatari emir
    News Summary - Qatari Emir arrives in Riyadh, received by Saudi Crown Prince
    Similar News
    Next Story
    X