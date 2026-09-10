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    സൗദിക്കെതിരായ ഹൂതി ആക്രമണങ്ങളെ അപലപിച്ച്​ ഖത്തർ

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    ഇരുരാജ്യങ്ങളുടെയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാർ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു
    സൗദിക്കെതിരായ ഹൂതി ആക്രമണങ്ങളെ അപലപിച്ച്​ ഖത്തർ
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    സൗദി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അമീർ ഫൈസൽ ബിൻ ഫർഹാനും ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രിയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായ ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്​ദുറഹ്​മാൻ ബിൻ ജാസിം അൽ താനിയും

    റിയാദ്​: സൗദി അറേബ്യയുടെ തെക്കൻ മേഖലക്ക്​ നേരേയുള്ള ഹൂതി ആക്രമണങ്ങളെ ഖത്തർ അപലപിച്ചു. സൗദി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അമീർ ഫൈസൽ ബിൻ ഫർഹാനുമായി നടത്തിയ ഫോൺ സംഭാഷണത്തിനിടെ ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രിയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായ ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്​ദുറഹ്​മാൻ ബിൻ ജാസിം അൽ താനിയാണ്​ രാജ്യത്തി​െൻറ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചത്​.

    തുടർന്ന്​ ഇരുവരും പ്രാദേശിക സ്ഥിതിഗതികൾ ചർച്ച ചെയ്തു. സൗദിയുടെ തെക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിലെ സിവിലിയൻ, സാമ്പത്തിക കേന്ദ്രങ്ങളെ ലക്ഷ്യമാക്കി ഹൂതി സായുധസംഘം നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ അപലപനീയമാണെന്ന്​ പറഞ്ഞ ഖത്തർ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അതിനെതിരായ രാജ്യത്തി​െൻറ ശക്തമായ വികാരം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്​തു.

    കൂടാതെ, പ്രാദേശിക സാഹചര്യങ്ങളിലെ പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങളും സംഘർഷം ലഘൂകരിക്കുന്നതിനും മേഖലയിൽ സമാധാനവും സുസ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമുള്ള ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങളും നേതാക്കൾ ചർച്ച ചെയ്തു.

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    News Summary - Qatar condemns Houthi attacks against Saudi Arabia
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