Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഖസീം പ്രവാസി സംഘം;...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 9 Jan 2026 10:53 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Jan 2026 10:53 AM IST

    ഖസീം പ്രവാസി സംഘം; ഉനൈസ ടൗൺ യൂനിറ്റ് സമ്മേളനം

    text_fields
    bookmark_border
    ഖസീം പ്രവാസി സംഘം; ഉനൈസ ടൗൺ യൂനിറ്റ് സമ്മേളനം
    cancel
    camera_alt

    ഉ​മ​ർ മാ​വൂ​ർ (പ്ര​സി), നൗ​ഷാ​ദ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് (സെ​ക്ര),

    മ​നാ​ഫ് വാ​ടാ​ന​പ്പ​ള്ളി (ട്ര​ഷ)

    Listen to this Article

    ബു​റൈ​ദ: ഖ​സീം പ്ര​വാ​സി സം​ഘം ഉ​നൈ​സ ടൗ​ൺ യൂ​നി​റ്റ് സ​മ്മേ​ള​നം ന​ട​ന്നു. കാ​ന​ത്തി​ൽ ജ​മീ​ല ന​ഗ​റി​ൽ സ​മി​തി അം​ഗം മ​നാ​ഫ് ചെ​റു​വ​ട്ടൂ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ശ്രീ​കു​മാ​ർ പ​ട്ടാ​മ്പി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം ദി​നേ​ശ് മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി പ്ര​മേ​യം ഉ​മ്മ​ർ മാ​വൂ​രും അ​നു​ശോ​ച​ന പ്ര​മേ​യം രൂ​പേ​ഷ് ക​ണ്ണൂ​രും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    ഉ​ണ്ണി ക​ണി​യാ​പു​രം, ബാ​ബു കി​ളി​മാ​നൂ​ർ, ഷൗ​ക്ക​ത്ത് ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യി ഉ​മ​ർ മാ​വൂ​ർ (പ്ര​സി), നൗ​ഷാ​ദ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് (സെ​ക്ര), മ​നാ​ഫ് വാ​ടാ​ന​പ്പ​ള്ളി (ട്ര​ഷ), രൂ​പേ​ഷ് ക​ണ്ണൂ​ർ, ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ വെ​മ്പാ​യം (വൈ. ​പ്ര​സി), ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, നൗ​ഫ​ൽ ക​ട​യ്ക്ക​ൽ (ജോ. ​സെ​ക്ര) എ​ന്നി​വ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. നൗ​ഷാ​ദ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് സ്വാ​ഗ​ത​വും ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:conferenceunaisaQasim Pravasi Sangham
    News Summary - Qasim Pravasi Sangham; Unaisa Town Unit Conference
    Similar News
    Next Story
    X