Madhyamam
    Saudi Arabia
    24 Oct 2025 9:33 AM IST
    24 Oct 2025 9:33 AM IST

    ഖ​സീം പ്ര​വാ​സി സം​ഘം യൂ​നി​റ്റ് സ​മ്മേ​ള​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി

    ഖ​സീം പ്ര​വാ​സി സം​ഘം യൂ​നി​റ്റ് സ​മ്മേ​ള​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി
    ജി​സ്മോ​ൻ ചാ​ല​ക്കു​ടി, ഷ​ഫീ​ക്ക് പ​ത്ത​നാ​പു​രം, അ​രു​ൺ കാ​യം​കു​ളം

    ബു​റൈ​ദ: ഖ​സീം പ്ര​വാ​സി​സം​ഘം ഒ​മ്പ​താം കേ​ന്ദ്ര സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യു​ള്ള യൂ​നി​റ്റ് സ​മ്മേ​ള​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​യി. ബു​റൈ​ദ​യി​ലെ സ​ദ്ദ യൂ​നി​റ്റ് സ​മ്മേ​ള​നം കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം മു​ത്തു കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ഷ​ഫീ​ക്ക് പ​ത്ത​നാ​പു​രം അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യി​രു​ന്നു. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ദി​നേ​ശ് മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് സം​ഘ​ട​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും യൂ​നി​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഫൈ​സ​ൽ വ​ല്ലാ​ഞ്ചി​റ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി പ്ര​മേ​യം യൂ​നു​സ് കോ​ഡൂ​ർ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. അ​ജ്മ​ൽ പാ​റ​ക്ക​ൽ, ഷൗ​ക്ക​ത്ത് ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം, സു​രേ​ഷ് ബാ​ബു മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. നോ​ർ​ക്ക പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​നി​ധി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള പ്ര​മേ​യം ഗോ​വി​ന്ദ​ൻ പു​ഴ​ക്കാ​ട്ടീ​രി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: ജി​സ്മോ​ൻ ചാ​ല​ക്കു​ടി (പ്ര​സി), ഷ​ഫീ​ക്ക് പ​ത്ത​നാ​പു​രം (സെ​ക്ര), അ​രു​ൺ കാ​യം​കു​ളം (ട്ര​ഷ​റ​ർ). ഫൈ​സ​ൽ വ​ല്ലാ​ഞ്ചി​റ സ്വാ​ഗ​ത​വും ഷ​ഫീ​ക്ക് പ​ത്ത​നാ​പു​രം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - Qasim Pravasi Sangha unit meetings begin
