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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 8 Jun 2026 7:28 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Jun 2026 7:28 AM IST

    ശ്രേ​യ മോ​ൾ​ക്ക് താ​ങ്ങാ​യി ഖ​സീം പ്ര​വാ​സി സം​ഘം

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    ശ്രേ​യ മോ​ൾ​ക്ക് താ​ങ്ങാ​യി ഖ​സീം പ്ര​വാ​സി സം​ഘം
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    ഖ​സീം പ്ര​വാ​സി സം​ഘം ചി​കി​ത്സാ ധ​ന​സ​ഹാ​യം കു​ടും​ബ​വേ​ദി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ​ക്ക്​ കൈ​മാ​റു​ന്നു

    ബു​റൈ​ദ: ഗു​രു​ത​ര രോ​ഗം ബാ​ധി​ച്ച് ചി​കി​ത്സ​യി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന സു​ക​ന്യ - അ​ജേ​ഷ് ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ മ​ക​ൾ ശ്രേ​യ അ​ജേ​ഷി​ന് ഖ​സീം പ്ര​വാ​സി സം​ഘം ചി​കി​ത്സാ സ​ഹാ​യം കൈ​മാ​റി. ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ കേ​ന്ദ്ര, ഏ​രി​യ, യൂ​നി​റ്റ്, കു​ടും​ബ​വേ​ദി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് ഈ ​ചി​കി​ത്സാ സ​ഹാ​യ ധ​നം സ്വ​രൂ​പി​ച്ച​ത്.

    ബു​റൈ​ദ​യി​ലെ സ​ദ്ദ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഖ​സീം പ്ര​വാ​സി സം​ഘം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഉ​ണ്ണി ക​ണി​യാ​പു​രം, ട്ര​ഷ​റ​ർ റ​ഷീ​ദ് മൊ​യ്‌​ദീ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ധ​ന​സ​ഹാ​യം കൈ​മാ​റി.

    സു​ൽ​ഫി​ക്ക​ർ അ​ലി, കു​ടും​ബ വേ​ദി സ​ദ്ദ യൂ​നി​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ദീ​പ വി​ഷ്ണു, പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ര​മ്യ അ​രു​ൺ, ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ഞ്ജ​ന ദീ​പ​ക്, ഖ​സീം പ്ര​വാ​സി സം​ഘം സ​ദ്ദ യൂ​ണി​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​ഫീ​ഖ്​ പ​ത്ത​നാ​പു​രം, ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​രു​ൺ മു​തു​കു​ളം എ​ന്നി​വ​രെ കൂ​ടാ​തെ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും കേ​ന്ദ്ര​ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും നി​ര​വ​ധി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും കു​ടും​ബ​വേ​ദി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ബു​റൈ​ദ​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള അ​ടി​യ​ന്തി​ര ചി​കി​ത്സ​യ്ക്ക് ശേ​ഷം, തു​ട​ർ​ചി​കി​ത്സാ​ർ​ത്ഥം ശ്രേ​യ​യെ ഇ​പ്പോ​ൾ നാ​ട്ടി​ലെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

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    TAGS:gulfnewsSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - Qasim Pravasi Sangh joins Shreya Mol
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