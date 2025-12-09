Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 9 Dec 2025 11:21 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Dec 2025 11:21 AM IST

    ഖ​സീം പ്ര​വാ​സി സം​ഘം; തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ

    ഖ​സീം പ്ര​വാ​സി സം​ഘം; തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ
    ഖ​സീം പ്ര​വാ​സി സം​ഘം ബു​റൈ​ദ​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നി​ൽ സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ കൂ​ട്ടാ​യി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ബു​റൈ​ദ: ഖ​സീം പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ത്തി​െൻറ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.ബു​റൈ​ദ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ, പ്ര​വാ​സി സം​ഘം കേ​ന്ദ്ര ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഉ​ണ്ണി ക​ണി​യാ​പു​രം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. റി​യാ​ദ് കേ​ളി ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗം സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ കൂ​ട്ടാ​യി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി ആ​ക്ടി​ങ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ പ​ർ​വീ​സ് ത​ല​ശ്ശേ​രി, കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ദി​നേ​ശ് മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട്, മ​നാ​ഫ് ചെ​റു​വ​ട്ടൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    റ​ഷീ​ദ് മൊ​യ്തീ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും ഫി​റോ​സ് ഖാ​ൻ പ​ത്ത​നാ​പു​രം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. കേ​ന്ദ്ര​ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ കൂ​ടാ​തെ വി​വി​ധ യൂ​നി​റ്റു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​യി നി​ര​വ​ധി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

