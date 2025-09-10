Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 10 Sept 2025 9:06 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Sept 2025 9:06 AM IST

    ഖ​സീം പ്ര​വാ​സിസം​ഘം കു​ടും​ബ​വേ​ദി ‘ഓ​ണ​നി​ലാ​വ് 2025' സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ഖ​സീം പ്ര​വാ​സി​സം​ഘം കു​ടും​ബ​വേ​ദി​യു​ടെ 'ഓ​ണ​നി​ലാ​വ് 2025' സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​നം ജോ​മോ​ൻ സ്റ്റീ​ഫ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ബു​റൈ​ദ: ഖ​സീം പ്ര​വാ​സി സം​ഘം കു​ടും​ബ​വേ​ദി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ 'ഓ​ണ​നി​ലാ​വ് 2025' എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ബു​റൈ​ദ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി അ​ൽ ഖ​സീ​മി​ലെ ക​ലാ​പ്രേ​മി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​വേ​ശ​മാ​യി. സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​നം മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ സൗ​ദി ചാ​പ്റ്റ​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജോ​മോ​ൻ സ്റ്റീ​ഫ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഖ​സീം പ്ര​വാ​സി സം​ഘം കു​ടും​ബ​വേ​ദി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷ​മീ​റ ഷ​ബീ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ഷാ​ജി വ​യ​നാ​ട് (ഖ​സീം പ്ര​വാ​സി സം​ഘം മു​ഖ്യ​ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി), സോ​ഫി​യ സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ (സം​ഘാ​ട​ക​സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ), ന​ജു​മു​ദ്ദീ​ൻ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് (കെ.​എം.​സി.​സി), പി.​ടി.​എം അ​ഷ്റ​ഫ് (ഒ.​ഐ.​സി.​സി), റി​യാ​സ് വ​യ​നാ​ട് (സൗ​ദി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ), ഉ​ണ്ണി ക​ണി​യാ​പു​രം (ഖ​സീം പ്ര​വാ​സി സം​ഘം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി), നി​ഷാ​ദ് പാ​ല​ക്കാ​ട് (ഖ​സീം പ്ര​വാ​സി സം​ഘം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​യ്ഹാ​ൻ (ബാ​ല​വേ​ദി സെ​ക്ര​ട്ട​റി) എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്ന് സം​സാ​രി​ച്ചു. കു​ടും​ബ​വേ​ദി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഫൗ​സി​യ ഷാ ​സ്വാ​ഗ​ത​വും സം​ഘാ​ട​ക​സ​മി​തി ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജി​തേ​ഷ് പ​ട്ടു​വം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഗാ​യ​ക​ൻ വി​ജേ​ഷ് വി​ജ​യ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സം​ഗീ​ത സാ​യാ​ഹ്ന​വും, പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച നി​ര​വ​ധി ക​ല, സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി. ഖ​സീം പ്ര​വാ​സി സം​ഘം കു​ടും​ബ​വേ​ദി എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം സു​ല​ക്ഷ​ണ ഭ​ദ്ര​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച നൃ​ത്ത​സ​ന്ധ്യ ക​ലാ​സ്വാ​ദ​ക​ർ​ക്ക് ന​വ്യാ​നു​ഭ​വ​മാ​യി.

