Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഖ​സീം പ്ര​വാ​സി സം​ഘം...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 8 Aug 2025 7:06 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2025 7:06 AM IST

    ഖ​സീം പ്ര​വാ​സി സം​ഘം ചി​കി​ത്സ സ​ഹാ​യം കൈ​മാ​റി

    text_fields
    bookmark_border
    medical assitance
    cancel
    camera_alt

    ഖ​സീം പ്ര​വാ​സി സം​ഘം ചി​കി​ത്സ​സ​ഹാ​യം കൈ​മാ​റി​യ​പ്പോ​ൾ

    ബു​റൈ​ദ: ഗു​രു​ത​ര വൃ​ക്ക​രോ​ഗം ബാ​ധി​ച്ച് ചി​കി​ത്സ​യി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ക​ട​മ്പ​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി ല​ക്ഷ്മി ബാ​ബു​വി​ന് ഖ​സീം പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ത്തി​െൻറ ചി​കി​ത്സാ​സ​ഹാ​യം കൈ​മാ​റി.ഖ​സീം പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള സാ​ജി​ർ യൂ​നി​റ്റ് അം​ഗ​മാ​ണ് ല​ക്ഷ്മി ബാ​ബു. അ​ൽ ഖ​സീ​മി​ലെ പ്രാ​ഥ​മി​ക ചി​കി​ത്സ​ക്കു​ശേ​ഷം തു​ട​ർ​ചി​കി​ത്സ​ക്കാ​യി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    ഖ​സീം പ്ര​വാ​സി സം​ഘം കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി അ​നു​വ​ദി​ച്ച തു​ക​യും സാ​ജി​ർ യൂ​നി​റ്റി​െൻറ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സ​മാ​ഹ​രി​ച്ച തു​ക​യു​മാ​ണ് കൈ​മാ​റി​യ​ത്. സാ​ജി​ർ യൂ​നി​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ‎മോ​ഹ​ന​ൻ അ​മ്പാ​ടി, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ബൈ​ജു വ​ട്ട​പ്പാ​റ, വി.​എ​ൽ. വി​ഷ്ണു (ക​ട​മ്പ​നാ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് 11ാം വാ​ർ​ഡ് മെം​ബ​ർ), ഗ്രീ​ഷ്മ (സി.​പി.​എം മ​ണ്ണ​ടി താ​ഴ​ത്ത് ടൗ​ൺ ബ്രാ​ഞ്ച് സെ​ക്ര) എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ചി​കി​ത്സ സ​ഹാ​യം കൈ​മാ​റി​യ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newsmedical assistanceQasim Pravasi Sanghamhands overSaudi Arabia News
    News Summary - Qasim pravasi sangam hands over medical assistance
    Similar News
    Next Story
    X