    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 7 Dec 2025 11:36 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Dec 2025 11:36 AM IST

    അ​ബ്​​ദു​ൽ വാ​ഹി​ദ് മ​ട​വൂ​ർ (പ്ര​സി.), വി​പി​ന ച​ന്ദ്ര​ൻ പു​ന​ലൂ​ർ (സെ​ക്ര.), കാ​ർ​ലോ​സ് കൊ​ല്ലം (ട്ര​ഷ.)

    ബു​റൈ​ദ: ഖ​സീം പ്ര​വാ​സി​സം​ഘം കേ​ന്ദ്ര​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യു​ള്ള മ​ദീ​ന സ​നാ​ഇ​യ്യ യൂ​നി​റ്റ് സ​മ്മേ​ള​നം ന​ട​ന്നു. ബു​റൈ​ദ​യ്ക്ക​ടു​ത്ത് മ​ദീ​ന സ​നാ​ഇ​യ്യ​യി​ലെ വി.​എ​സ് ന​ഗ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന സ​മ്മേ​ള​നം സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ദി​നേ​ശ് മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. വാ​ഹി​ദ് മ​ട​വൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    യൂ​നി​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി​പി​ൻ പു​ന​ലൂ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം ഷൗ​ക്ക​ത്ത് ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം സം​ഘ​ട​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. വ​ർ​ഗീ​സ് പൂ​വാ​ർ ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി പ്ര​മേ​യ​വും കാ​ർ​ലോ​സ് കൊ​ല്ലം അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ്ര​മേ​യ​വും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യി അ​ബ്​​ദു​ൽ വാ​ഹി​ദ് മ​ട​വൂ​ർ (പ്ര​സി.), വി​പി​ന ച​ന്ദ്ര​ൻ പു​ന​ലൂ​ർ (സെ​ക്ര.), കാ​ർ​ലോ​സ് കൊ​ല്ലം (ട്ര​ഷ.), ഷൈ​ജു ക​ണ്ണൂ​ർ (ജോ. ​സെ​ക്ര.), വ​ർ​ഗീ​സ് പൂ​വാ​ർ (വൈ. ​പ്ര​സി.) എ​ന്നി​വ​രെ സ​മ്മേ​ള​നം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ വി​പി​ന​ച​ന്ദ്ര​ൻ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:gulfnewsSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
