ഖസീം പ്രവാസി സംഘം മദീന സനാഇയ്യ യൂനിറ്റ് സമ്മേളനം സമാപിച്ചുtext_fields
ബുറൈദ: ഖസീം പ്രവാസിസംഘം കേന്ദ്രസമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായുള്ള മദീന സനാഇയ്യ യൂനിറ്റ് സമ്മേളനം നടന്നു. ബുറൈദയ്ക്കടുത്ത് മദീന സനാഇയ്യയിലെ വി.എസ് നഗറിൽ നടന്ന സമ്മേളനം സെൻട്രൽ ഏരിയ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ദിനേശ് മണ്ണാർക്കാട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വാഹിദ് മടവൂർ അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു.
യൂനിറ്റ് സെക്രട്ടറി വിപിൻ പുനലൂർ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടും സെൻട്രൽ ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം ഷൗക്കത്ത് ഒറ്റപ്പാലം സംഘടന റിപ്പോർട്ടും അവതരിപ്പിച്ചു. വർഗീസ് പൂവാർ രക്തസാക്ഷി പ്രമേയവും കാർലോസ് കൊല്ലം അനുസ്മരണ പ്രമേയവും അവതരിപ്പിച്ചു. പുതിയ ഭാരവാഹികളായി അബ്ദുൽ വാഹിദ് മടവൂർ (പ്രസി.), വിപിന ചന്ദ്രൻ പുനലൂർ (സെക്ര.), കാർലോസ് കൊല്ലം (ട്രഷ.), ഷൈജു കണ്ണൂർ (ജോ. സെക്ര.), വർഗീസ് പൂവാർ (വൈ. പ്രസി.) എന്നിവരെ സമ്മേളനം തെരഞ്ഞെടുത്തു. സമ്മേളനത്തിൽ വിപിനചന്ദ്രൻ നന്ദി പറഞ്ഞു.
