    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 19 Nov 2025 12:56 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Nov 2025 12:56 PM IST

    ഖസീം പ്രവാസി സംഘം ഉനൈസ സനാഇയ്യ യൂനിറ്റ് സമ്മേളനം

    ഖസീം പ്രവാസി സംഘം ഉനൈസ സനാഇയ്യ യൂനിറ്റ് സമ്മേളനം
    ശി​വ​കു​മാ​ർ കോ​ന്നി (പ്ര​സി.), ഷാ​ന​വാ​സ് ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി (സെ​ക്ര.), സു​നി​ൽ ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ് (ട്ര​ഷ.)

    ബു​റൈ​ദ: ഖ​സീം പ്ര​വാ​സി​സം​ഘം കേ​ന്ദ്ര​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ഉ​നൈ​സ സ​നാ​ഇ​യ യൂ​നി​റ്റ് സ​മ്മേ​ള​നം ന​ട​ന്നു. ഉ​നൈ​സ​യി​ലെ വി.​എ​സ് ന​ഗ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന സ​മ്മേ​ള​നം കേ​ന്ദ്ര ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഉ​ണ്ണി ക​ണി​യാ​പു​രം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    അ​നി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. യൂ​നി​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശി​വ​കു​മാ​ർ കോ​ന്നി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ദി​നേ​ശ് മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് സം​ഘ​ട​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ലോ​റ​ൻ​സ് ഗു​രു​വാ​യൂ​ർ ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി പ്ര​മേ​യ​വും ഷാ​ന​വാ​സ് അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ്ര​മേ​യ​വും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ കേ​ര​ള​ത്തോ​ട് കാ​ട്ടു​ന്ന അ​വ​ഗ​ണ​ക്കെ​തി​രെ​യു​ള്ള പ്ര​മേ​യം സു​നി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: ഷാ​ന​വാ​സ് ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി (സെ​ക്ര.), ബാ​ബു ഓ​ച്ചി​റ (ജോ. ​സെ​ക്ര.), ശി​വ​കു​മാ​ർ കോ​ന്നി (പ്ര​സി.), സു​രേ​ഷ് (വൈ. ​പ്ര​സി.), സു​നി​ൽ ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ് (ട്ര​ഷ.), അ​ഭി​ലാ​ഷ് (ജോ. ​ട്ര​ഷ.), അ​നി​ൽ, പ്ര​ദീ​പ് (ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യം).

    X