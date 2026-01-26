Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഖ​സീം പ്ര​വാ​സി​സം​ഘം...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 26 Jan 2026 10:26 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Jan 2026 10:26 AM IST

    ഖ​സീം പ്ര​വാ​സി​സം​ഘം വെ​ജി​റ്റ​ബി​ൾ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് യൂ​നി​റ്റ് സ​മ്മേ​ള​നം

    text_fields
    bookmark_border
    ഖ​സീം പ്ര​വാ​സി​സം​ഘം വെ​ജി​റ്റ​ബി​ൾ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് യൂ​നി​റ്റ് സ​മ്മേ​ള​നം
    cancel
    camera_alt

    നി​യാ​സ് നി​സാം പെ​രു​മാ​തു​റ (പ്ര​സി.), ന​ജീ​ബ് മ​ങ്ക​ട (സെ​ക്ര.), ഷാ​ജി പു​ന​ലൂ​ർ (ട്ര​ഷ.)

    Listen to this Article

    ബു​റൈ​ദ: ഖ​സീം പ്ര​വാ​സി​സം​ഘം കേ​ന്ദ്ര​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി വെ​ജി​റ്റ​ബി​ൾ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് യൂ​നി​റ്റ് സ​മ്മേ​ള​നം ന​ട​ന്നു. ബു​റൈ​ദ​യി​ലെ ഹാ​രി​സ് ന​ഗ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന സ​മ്മേ​ള​നം, സം​ഘം കേ​ന്ദ്ര ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഉ​ണ്ണി ക​ണി​യാ​പു​രം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. നി​യാ​സ് നി​സാം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    കേ​ന്ദ്ര​ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ നി​ഷാ​ദ് പാ​ല​ക്കാ​ട് സം​ഘ​ട​നാ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി പ്ര​മേ​യം മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ ​നി​സാ​മും അ​നു​ശോ​ച​ന പ്ര​മേ​യം അ​ൻ​സ​ർ അ​ഷ്റ​ഫും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. കേ​ന്ദ്രം കേ​ര​ള​ത്തോ​ട് കാ​ട്ടു​ന്ന അ​വ​ഗ​ണ​ന​ക്കെ​തി​രാ​യു​ള്ള പ്ര​മേ​യം സു​ഹൈ​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. കേ​ന്ദ്ര​ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ സ​ജീ​വ​ൻ ചെ​റു​വ​ണ്ണൂ​ർ, ഫൈ​സ​ൽ വ​ല്ലാ​ഞ്ചി​റ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. കേ​ന്ദ്ര​ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം ജി​തേ​ഷ് പ​ട്ടു​വം പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി പാ​ന​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യി, ന​ജീ​ബ് മ​ങ്ക​ട (സെ​ക്ര​ട്ട​റി), നി​യാ​സ് നി​സാം പെ​രു​മാ​തു​റ (പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്), ഷാ​ജി പു​ന​ലൂ​ർ (ട്ര​ഷ​റ​ർ), സു​ഹൈ​ൽ എ​ട​ത്തു​നാ​ട്ടു​ക​ര (ജോ. ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി), അ​നീ​ഷ് കാ​യം​കു​ളം (വൈ​സ് പ്ര​സി.), ജ​ലീ​ൽ കു​ള​ത്തു​പ്പു​ഴ, അ​ലി ഷൊ​ർ​ണു​ർ (ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യം) എ​ന്നി​വ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ന​ജീ​ബ് മ​ങ്ക​ട ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - Qasim Expatriate Association Vegetable Market Unit Conference
    Similar News
    Next Story
    X