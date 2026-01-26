ഖസീം പ്രവാസിസംഘം വെജിറ്റബിൾ മാർക്കറ്റ് യൂനിറ്റ് സമ്മേളനംtext_fields
ബുറൈദ: ഖസീം പ്രവാസിസംഘം കേന്ദ്രസമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി വെജിറ്റബിൾ മാർക്കറ്റ് യൂനിറ്റ് സമ്മേളനം നടന്നു. ബുറൈദയിലെ ഹാരിസ് നഗറിൽ നടന്ന സമ്മേളനം, സംഘം കേന്ദ്ര ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഉണ്ണി കണിയാപുരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. നിയാസ് നിസാം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
കേന്ദ്രകമ്മിറ്റി പ്രസിഡൻറ് നിഷാദ് പാലക്കാട് സംഘടനാ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു. രക്തസാക്ഷി പ്രമേയം മുഹമ്മദ് ഷാ നിസാമും അനുശോചന പ്രമേയം അൻസർ അഷ്റഫും അവതരിപ്പിച്ചു. കേന്ദ്രം കേരളത്തോട് കാട്ടുന്ന അവഗണനക്കെതിരായുള്ള പ്രമേയം സുഹൈൽ അവതരിപ്പിച്ചു. കേന്ദ്രകമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ സജീവൻ ചെറുവണ്ണൂർ, ഫൈസൽ വല്ലാഞ്ചിറ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. കേന്ദ്രകമ്മിറ്റി അംഗം ജിതേഷ് പട്ടുവം പുതിയ ഭാരവാഹി പാനൽ അവതരിപ്പിച്ചു.
ഭാരവാഹികളായി, നജീബ് മങ്കട (സെക്രട്ടറി), നിയാസ് നിസാം പെരുമാതുറ (പ്രസിഡൻറ്), ഷാജി പുനലൂർ (ട്രഷറർ), സുഹൈൽ എടത്തുനാട്ടുകര (ജോ. സെക്രട്ടറി), അനീഷ് കായംകുളം (വൈസ് പ്രസി.), ജലീൽ കുളത്തുപ്പുഴ, അലി ഷൊർണുർ (ജീവകാരുണ്യം) എന്നിവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. സമ്മേളനത്തിൽ നജീബ് മങ്കട നന്ദി പറഞ്ഞു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register