Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    31 Dec 2025 8:30 AM IST
    Updated On
    31 Dec 2025 8:30 AM IST

    ഖ​സീം പ്ര​വാ​സി സം​ഘം ഫൈ​സി​യ യൂ​നി​റ്റ് സ​മ്മേ​ള​നം

    ഖ​സീം പ്ര​വാ​സി സം​ഘം ഫൈ​സി​യ യൂ​നി​റ്റ് സ​മ്മേ​ള​നം
    ഷ​ഹ​നാ​സ് ക​രു​ർ (പ്ര​സി.), കു​ര്യ​ൻ കൊ​ടു​മ​ണ്ണേ​ത്ത് (സെ​ക്ര.),

    സ​ലിം ആ​ല​പ്പു​ഴ (ട്ര​ഷ.)

    Listen to this Article

    ബു​റൈ​ദ: ഖ​സീം പ്ര​വാ​സി സം​ഘം കേ​ന്ദ്ര​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ഫൈ​സി​യ യൂ​നി​റ്റ് സ​മ്മേ​ള​നം സ​മാ​പി​ച്ചു. സീ​താ​റാം യെ​ച്ചൂ​രി ന​ഗ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന സ​മ്മേ​ള​നം പ്ര​വാ​സി സം​ഘം കേ​ന്ദ്ര​ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം ദി​നേ​ശ് മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഷ​ഹ​നാ​സ് ക​രൂ​ർ

    അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഖ​സീം പ്ര​വാ​സി സം​ഘം കേ​ന്ദ്ര​ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഉ​ണ്ണി ക​ണി​യാ​പു​രം സം​ഘ​ട​നാ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി പ്ര​മേ​യം മു​ഹ​മ്മ​ദ് കോ​ഴി​ക്കോ​ടും അ​നു​ശോ​ച​ന പ്ര​മേ​യം മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​സീ​ഹ് കോ​ഴി​ക്കോ​ടും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. സു​ജ കു​ര്യ​ൻ, സ​ലിം ആ​ല​പ്പു​ഴ എ​ന്നി​വ എ​ന്നി​വ​ർ പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യി ഷ​ഹ​നാ​സ് ക​രു​ർ (പ്ര​സി.), കു​ര്യ​ൻ കൊ​ടു​മ​ണ്ണേ​ത്ത് (സെ​ക്ര.), സ​ലിം ആ​ല​പ്പു​ഴ (ട്ര​ഷ.), അ​ഷ്റ​ഫ് (വൈ. ​പ്ര​സി.), പ്രി​യേ​ഷ് (ജോ. ​സെ​ക്ര.), അ​ബി​ൻ എ​ബ്ര​ഹാം (ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യം) എ​ന്നി​വ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ഷ​ഹ​നാ​സ് ക​രൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും കു​ര്യ​ൻ കൊ​ടു​മ​ണ്ണേ​ത്ത് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Saudi News, Expatriate Association, gulf news malayalam
    News Summary - Qasim Expatriate Association Faisaliah Unit Conference
    X