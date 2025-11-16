ഖസീം പ്രവാസി സംഘം ശാറ സനാഇയ യൂനിറ്റ് സമ്മേളനം സമാപിച്ചുtext_fields
ബുറൈദ: ഖസീം പ്രവാസിസംഘം കേന്ദ്രസമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി ശാറ സനാഇയ യൂനിറ്റ് സമ്മേളനം നടന്നു.ബുറൈദയിലെ കേന്ദ്രകമ്മിറ്റി ഹാളിൽ, മുഹമ്മദ് റാഫി നഗറിൽ നടന്ന സമ്മേളനം സെൻട്രൽ ഏരിയ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ദിനേശ് മണ്ണാർക്കാട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അശോകൻ കെടാകുളം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. യൂനിറ്റ് സെക്രട്ടറി സൈതാലി തൃത്താല പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടും കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം ജിതേഷ് പട്ടുവം സംഘടന റിപ്പോർട്ടും അവതരിപ്പിച്ചു. ബാപ്പൂട്ടി മൂത്തേടം രക്തസാക്ഷി പ്രമേയവും ഷാജഹാൻ ചിരവിള അനുസ്മരണ പ്രമേയവും അവതരിപ്പിച്ചു.
സി.സി. അബൂബക്കർ, സജീവൻ നടുവണ്ണൂർ, മുസ്തഫ തേലക്കാട് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. അതിദാരിദ്ര്യം നിർമാർജനം സാധ്യമാക്കിയ കേരള സർക്കാറിെൻറ നേതൃത്വത്തിൽ സമൂഹത്തിലെ സാമ്പത്തിക അസമത്വം ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കൂടുതൽ പദ്ധതികൾക്ക് രൂപം നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടിയുണ്ടാകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പ്രമേയം രാജീവൻ കണ്ണൂർ അവതരിപ്പിച്ചു.
പുതിയ ഭാരവാഹികൾ: സുഭാഷ് കുട്ടനാട് (സെക്ര), വേലായുധൻ കാരക്കാട് (ജോ. സെക്ര), ബാപ്പൂട്ടി മൂത്തേടം (പ്രസി), അശോകൻ കെടാകുളം (വൈ. പ്രസി), സൈതാലി തൃത്താല (ട്രഷ). സൈതാലി തൃത്താല സ്വാഗതവും സുഭാഷ് കുട്ടനാട് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
