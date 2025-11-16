Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 16 Nov 2025 9:23 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Nov 2025 9:23 AM IST

    ഖ​സീം പ്ര​വാ​സി സം​ഘം ശാ​റ സ​നാ​ഇ​യ യൂ​നി​റ്റ് സ​മ്മേ​ള​നം സ​മാ​പി​ച്ചു

     ബാ​പ്പൂ​ട്ടി മൂ​ത്തേ​ടം, സു​ഭാ​ഷ് കു​ട്ട​നാ​ട്, സൈ​താ​ലി തൃ​ത്താ​ല

    ബു​റൈ​ദ: ഖ​സീം പ്ര​വാ​സി​സം​ഘം കേ​ന്ദ്ര​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ശാ​റ സ​നാ​ഇ​യ യൂ​നി​റ്റ് സ​മ്മേ​ള​നം ന​ട​ന്നു.ബു​റൈ​ദ​യി​ലെ കേ​ന്ദ്ര​ക​മ്മി​റ്റി ഹാ​ളി​ൽ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​ഫി ന​ഗ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന സ​മ്മേ​ള​നം സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ദി​നേ​ശ് മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. അ​ശോ​ക​ൻ കെ​ടാ​കു​ളം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. യൂ​നി​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി സൈ​താ​ലി തൃ​ത്താ​ല പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം ജി​തേ​ഷ് പ​ട്ടു​വം സം​ഘ​ട​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ബാ​പ്പൂ​ട്ടി മൂ​ത്തേ​ടം ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി പ്ര​മേ​യ​വും ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ ചി​ര​വി​ള അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ്ര​മേ​യ​വും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    സി.​സി. അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, സ​ജീ​വ​ൻ ന​ടു​വ​ണ്ണൂ​ർ, മു​സ്ത​ഫ തേ​ല​ക്കാ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. അ​തി​ദാ​രി​ദ്ര്യം നി​ർ​മാ​ർ​ജ​നം സാ​ധ്യ​മാ​ക്കി​യ കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​റി​െൻറ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക അ​സ​മ​ത്വം ഇ​ല്ലാ​യ്മ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള കൂ​ടു​ത​ൽ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് രൂ​പം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള പ്ര​മേ​യം രാ​ജീ​വ​ൻ ക​ണ്ണൂ​ർ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: സു​ഭാ​ഷ് കു​ട്ട​നാ​ട് (സെ​ക്ര), വേ​ലാ​യു​ധ​ൻ കാ​ര​ക്കാ​ട് (ജോ. ​സെ​ക്ര), ബാ​പ്പൂ​ട്ടി മൂ​ത്തേ​ടം (പ്ര​സി), അ​ശോ​ക​ൻ കെ​ടാ​കു​ളം (വൈ. ​പ്ര​സി), സൈ​താ​ലി തൃ​ത്താ​ല (ട്ര​ഷ). സൈ​താ​ലി തൃ​ത്താ​ല സ്വാ​ഗ​ത​വും സു​ഭാ​ഷ് കു​ട്ട​നാ​ട് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

