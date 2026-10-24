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    ഖ​സീം ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം

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    ഖ​സീം ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം
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    ബു​റൈ​ദ: ഖ​സീം ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (ഖി​ഫ) പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ബു​റൈ​ദ​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന ഖി​ഫ​യു​ടെ ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് പു​തി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. ഖ​സീം മേ​ഖ​ല​യി​ലെ കാ​യി​ക രം​ഗ​ത്തും പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ ക്ഷേ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലും കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ടാ​നും, വ​രു​ന്ന സീ​സ​ണി​ൽ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റു​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​നും ഖി​ഫ യു​ടെ പു​തി​യ ക​മ്മി​റ്റി തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി സു​ധീ​ർ കാ​യം​കു​ള​ത്തെ​യും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ശ​രീ​ഫ് പ​ള്ളാ​ട്ടി​ലി​നെ​യും ട്ര​ഷ​റ​റാ​യി മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​ഫി​യെ​യും യോ​ഗം ഐ​ക്യ​ക​ണ്ഠേ​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. മ​റ്റു ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: റാ​ഫി നാ​ല​ക​ത്ത്, നു​സൈ​യ​ർ (വൈ​സ് പ്ര​സി.), യൂ​നു​സ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ജാ​സി​ർ (ജോ. ​സെ​ക്ര.), ഷാ​ന​വാ​സ് (ജോ. ​ട്ര​ഷ.), നൂ​ഹ് ക​മാ​ന​പ്പ​റ​മ്പ്, തോ​പ്പി​ൽ അ​ൻ​സ​ർ (അ​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ), ആ​ഷി​ക്ക് സു​ഹൈ​ൽ, റി​യാ​സ് (കോ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ), സെ​ദ്ദു (ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ), ബാ​വ, അ​ബു, മ​ഹ്റൂ​ഫ്, ഉ​വൈ​സ് (ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി), റാ​ഫി എ​ട​ക്ക​ര, അ​ൻ​ഷാ​ദ്, സ​ഫ്വാ​ൻ, മെ​ജോ, സ​ഫീ​ർ, നൗ​ഷാ​ദ്, മ​ൻ​സൂ​ർ, ഫ​വാ​സ്, ആ​ബി​ദ്, റി​ഷാ​ദ് (എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ).

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    News Summary - Qaseem Indian Football Association
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